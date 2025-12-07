Muere una mujer al caerle una nevera encima en Santiago de Compostela

La hermana de la víctima solicitó asistencia médica urgente ya que su hermana tenía una pierna atrapada bajo la nevera y no respondía a estímulos

Santiago de CompostelaUna mujer ha muerto en Santiago de Compostela después de que una nevera le cayese encima. El accidente doméstico está siendo investigado por la Policía Nacional.

Según ha informado el 112 Galicia, un familiar de la víctima llamó a los servicios de emergencias para solicitar asistencia médica urgente para su hermana, que tenía una pierna atrapada bajo la nevera.

No respondía a estímulos

También advirtió de que no respondía a estímulos, por lo que los gestores del centro de emergencias trasladaron la información a Urgencias Sanitarias de Galicia-061.

Poco después confirmaron el fallecimiento de la mujer e insistieron en la necesidad de contar con los agentes de la Policía Nacional y Local con el fin de conocer las circunstancias del suceso.

"Causa exacta" de la muerte

Los hechos ocurrieron minutos antes de las siete de la tarde del sábado en una vivienda de la calle Ramón Cabanilla de Santiago de Compostela.

"Igualmente, es necesario cumplir todos los procedimientos legales para llegar a saber las causas exactas de la muerte", ha señalado el 112.