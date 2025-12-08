Muere una mujer al precipitarse de un sexto piso en A Coruña: descartan que se trate de un suicidio o un delito

Una mujer ha fallecido tras precipitarse desde un sexto piso en A Coruña. Los hechos ocurrieron este pasado domingo en la calle Padre Sarmiento. La mujer cayó desde el piso a plena calle. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la policía y servicios de emergencia que no pudieron hacer nada para salvar su vida.

La víctima, se precipitó desde un sexto piso. Al caer, el cuerpo quedó tendido en el suelo en mitad de la vía pública. Los servicios de emergencia que acudieron a la llamada, junto con varios agentes, intentaron ver si la mujer estaba con vida, pero falleció en el acto. El cuerpo no fue retirado de la calzada hasta que los empleados de la funeraria llegaron.

Los agentes a cargo de la investigación y que acudieron al lugar donde se encontraba el cuerpo sin vida de la mujer, han detallado al medio ‘El Español’, que en un primer momento llegaron a descartar indicios de criminalidad. Los bomberos fueron los encargados de reanudar el paso de la calzada cuando la funeraria se encargó de retirar el cuerpo.

Hay una investigación abierta

La investigación continúa abierta sobre cuáles podrían haber sido las causas por las que la mujer se precipitó desde el piso. Por la caída, su muerte fue inmediata. El mismo medio que ha confirmado que la policía descarta que este caso pudiese estar relacionado con algún delito, también niega que haya elementos que hagan plantear el suicidio como una hipótesis.

Por el momento no hay más información sobre la víctima, Los agentes no han confirmado su identidad ni la edad. Tampoco hay primeras hipótesis, pero descartan que se trate de un delito y de un suicidio, lo que deja abierta la posibilidad de que se pueda tratar de una accidente, pero no han confirmado nada de los motivos de este fallecimiento.