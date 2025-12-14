Redacción Galicia Agencia EFE 14 DIC 2025 - 19:14h.

Protestan en la capital gallega para rechazar el proyecto de celulosa de Altri: "Hipoteca el futuro"

Los manifestantes denuncian que la macroplanta pone en "peligro" el bosque autóctono y el agua

Santiago de CompostelaJusto un año después de la histórica manifestación en Santiago de Compostela (A Coruña) contra la macroplanta de celulosa que Altri pretende instalar en Palas de Rei (Lugo), este 14 de diciembre ha tenido lugar otra gran protesta ciudadana.

Miles de personas partieron de la Alameda y recorrieron las principales calles del casco viejo hasta llegar a la plaza de la Catedral. Vecinos de los pueblos del entorno del río Ulloa asistieron a esta marcha para reiterar su "no" al proyecto.

Ese que en marzo de este 2025 obtuvo el informe medioambiental favorable de la Xunta de Galicia. A pesar de lo que denuncian los grupos manifestantes de que la fábrica pondrá en "peligro" el bosque autóctono y el agua del mencionado cauce fluvial.

La autorización definitiva del Ejecutivo regional todavía está pendiente y, por eso, varias plataformas reunieron a unas 80.000 personas. Para repetir una vez más que rechazan completamente la macroplanta que "hipoteca el futuro de Galicia".

Así lo lamentó la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pidiendo al presidente Alfonso Rueda que "deje de hacer de comercial de ese franquismo industrial que representa Altri", la empresa que desea ejecutar un proyecto que no escucha el "clamor social".

"Queremos que abandone la idea de esta celulosa", insistió el diputado del mismo partido en el Congreso, Néstor Rego. Desde el PSdeG, Lara Méndez exigió al popular que haga público el memorándum de entendimiento "oculto" que la Xunta firmó con la compañía.

"Solo traen pobreza" y buscan "hacer dinero"

Recordaron que el Gobierno central ya dio su negativa "hasta en tres ocasiones" a la fábrica de Altri. Sumar Galicia anima a la Xunta a que dé "un portazo" a la empresa, tal y como expresó su secretario general Paulo Carlos López.

Por parte del grupo Ulloa Viva, la portavoz Marta Gontá reclamó la protección de los recursos naturales en beneficio de la sociedad: "No que acaben en la mano de empresas que solo traen pobreza". Además, advierte de que buscan "solo hacer dinero".

En la plaza del Obradoiro, dos vecinas de las localidades afectadas y una representante de las mariscadoras leyeron un manifiesto que pedía al Gobierno autonómico no conceder el permiso para construir la planta de celulosa.

Numerosos manifestantes exhibieron carteles con mensajes claros y directos de rechazo junto a decenas de paraguas cubiertos de hojas de roble y castaño para simular los árboles que se verían perjudicados por esa instalación.

"47 millones de litros de agua diarios"

Para Greenpeace "llegó el momento de que Altri renuncie públicamente a su proyecto ya" porque si espera que la oposición social vaya a menos "se equivocan", auguró el coordinador en Galicia de esta asociación ecologista, Manuel Santos.

"Hoy plantamos una fraga en este plaza frente al peligro real de los incendios que nos trae Rueda eucaliptalizando este país", proclamaron en el texto leído en voz alta: "No está en venta ni nuestra agua, ni nuestro territorio ni nuestra salud".

Con gigantescas cabezas de carabelas, un ataúd y otros muñecos que querían reflejar la situación que podría generarse en la naturaleza con la macroplanta en activo, criticaron el elevado consumo del recurso hídrico que conllevaría.

Supone "hipotecar a 75 años vista 47 millones de litros de agua diarios en una concesión para el lucro de una empresa", extraídos del río Ulloa, que desemboca en la ría de Arousa en Pontevedra. Otra de las zonas que se verían afectadas.

"Decimos sí al progreso de nuestra tierra, mas el progreso no es saquear este país. Es respetar nuestro paisaje natural y cultural, el modelo productivo y de vida de las sociedades", afirmaron en su lectura, con la que pidieron que Galicia no sea tratada "como una colonia".

Por eso a esta protesta contra Altri se suma la de la Plataforma vecinal contra la mina de Touro-o Pino (A Coruña), un antiguo proyecto minero que ya afectó al río Ulla y que la empresa Cobre San Rafael quiere reactivar.