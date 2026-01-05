Patricia Martínez 05 ENE 2026 - 13:09h.

Trece profesionales sanitarios se desplazaron a Galicia para trasladar al bebé que estaba en estado crítico

El SUMMA 112 fue reconocido por el Ministerio de Sanidad el pasado mes de julio como centro de referencia para este tipo de traslados

Santiago de CompostelaUn equipo de profesionales sanitarios del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, Summa 112, acompañados de sanitarios del Hospital 12 de Octubre viajaron el pasado 31 de diciembre hasta Galicia, para realizar un traslado especial y de extrema urgencia; el de un bebé de apenas tres meses de vida que se encontraba en estado crítico, ingresado en el Hospital de Santiago de Compostela. El equipo de especialistas médicos fue requerido en Nochevieja, para trasladar el bebé de manera urgente, desde el CHUS, el Hospital de Santiago hasta el CHUAC de A Coruña.

Para realizar este delicado traslado, el equipo de especialistas, trasladados con urgencia desde Madrid, conectaron al pequeño a un sistema de oxigenación pediátrica por membrana extracorpórea, para poder realizar el traslado con el mínimo riego entre ambos centros hospitalarios. El operativo se inició poco antes de las 11 de la noche del pasado 31 de diciembre, apenas una hora antes del cambio de año, y movilizó a un amplio equipo sanitario, formado por hasta 13 especialistas: pediatras cirujanos, enfermeras perfusionistas, y técnicos en emergencias sanitarias. Todos ellos se desplazaron de manera urgente desde Madrid a Galicia, recorriendo unos 1.200 kilómetros en unas 22 horas, para llevar a cabo el dispositivo de traslado.

Utilizaron una máquina que funciona como un corazón y un pulmón artificial para bebés

El SUMMA 112 fue reconocido por el Ministerio de Sanidad el pasado mes de julio como Centro de Referencia en el Sistema Nacional de Salud (CSUR) para la asistencia y transporte intercomunitario de recién nacidos y niños en estado crítico conectados a Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMOU). Se trata de una máquina que actúa como un corazón y pulmón artificial para pacientes, en este caso, pediátricos, que permite que estos órganos descansen mientras se recuperan.

Esta no es la única intervención para traslados entre hospitales en la que han participado el equipo de especialistas del Summa 112 Madrid, y del Hospital 12 de Octubre. El pasado 2025 realizaron otros tres traslados más, de características similares, con bebés en estado crítico y con apenas semanas o pocos meses de vida. Las otras intervenciones se desarrollaron en hospitales de León, Oviedo y Salamanca, y en todos los casos, los traslados se desarrollaron con éxito y los bebés evolucionaron favorablemente.

Un despliegue complejo y que debe realizarse de manera ágil

Cada uno de estos operativos ha requerido el despliegue de un dispositivo sanitario de alta complejidad, integrado por un equipo mixto de médicos intensivistas y enfermeras perfusionistas de los hospitales Doce de Octubre y Gregorio Marañón, así como por una treintena de trabajadores de emergencias del SUMMA 112 —enfermeros, Técnicos en Emergencias Sanitarias y mandos de supervisión— con experiencia en la técnica ECMO, además del apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para garantizar la seguridad y la agilidad de los desplazamientos.

Según el protocolo asistencial, una vez activado un traslado ECMO intercomunitario, el SUMMA 112 dispone de un máximo de 120 minutos para iniciar el desplazamiento hacia el hospital de origen del paciente. En este sentido, la rapidez en la movilización, la coordinación interinstitucional y la capacitación de los profesionales resultan determinantes para asegurar el proceso.