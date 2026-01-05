Patricia Martínez 05 ENE 2026 - 14:04h.

Más de 5.000 aficionados participaron aportando peluches en perfecto estado para los niños más necesitados

Después de no poder celebrarse el año pasado por las restricciones de la ACB, la iniciativa vuelve a la cancha del Básquet Coruña

A CoruñaEl equipo herculino del Básquet Coruña se reencontró este fin de semana con la victoria y arrancó este 2026 ganando su partido contra el Cantabria. Pero además de esta primera victoria del año, la solidaridad fue la protagonista de esta jornada de baloncesto. La bautizada como “lluvia de peluches” volvió a la cancha del Leyma coruñés, y la pista de juego se vio abarrotada de cientos de muñecos en tan solo unos minutos.

Esta iniciativa solidaria promovida por Vegalsa que contó con la colaboración del Banco de Alimentos y el Club de Leones, se ha recuperado esta temporada, después de que el año pasado no se pudiera realizar, por las normas de la ACB. Era la primera vez que esta acción se realizaba en el Coliseum y la respuesta del público asistente, más de 5.000 aficionados, en una de las mejores entradas que ha registrado el club, no pudo ser mejor.

En tan solo dos minutos, la pista se vio invadida por cientos de peluches que los aficionados llevaron para aportar en esta campaña benéfica, promovida por el club desde hace unos años en estas fechas navideñas. Peluches en perfecto estado que fueron lanzados con más o menos puntería durante el descanso del partido contra los cántabros.

Los peluches serán repartidos entre niños desfavorecidos de la ciudad

Los encargados de recoger rápidamente todos los peluches que “llovieron”, lanzados desde las gradas del Coliseum fueron los jugadores de las categorías inferiores del equipo coruñés. Todos estos peluches serán después repartidos entre menores desfavorecidos de la ciudad, a través del Banco de Alimentos Rías Altas y el Club de los Leones.

Una iniciativa que deja una curiosa y divertida imagen pero que es también una muestra de solidaridad en el deporte.