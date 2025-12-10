La ONG Manos Unidas presenta su campaña de Navidad con un firme objetivo: ¿y si tu carta de los Reyes Magos sirviese para transformar vidas?

“No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado”. Con este claim, la agencia Megamedia ha aceptado el reto de llevar a cabo la campaña de Navidad de Manos Unidas. Una campaña que invita a la ciudadanía a replantear el significado de los regalos esta Navidad y que apela a la responsabilidad social y a la capacidad de transformar un deseo en una oportunidad real para quienes sufren hambre y pobreza.

En un mundo donde tener acceso a un plato de comida, educación y atención sanitaria sigue siendo un privilegio, Manos Unidas lanza junto a la agencia Megamedia su nueva campaña de Navidad 2025-2026, con un mensaje claro y profundamente humano: reflexionar sobre la suerte que supone nacer en determinados contextos y la responsabilidad colectiva de compartirla.

Con este emotivo anuncio, la organización interpela a la sociedad española para transformar uno de los símbolos más arraigados de la Navidad, la carta a los Reyes Magos, en un acto de conciencia y solidaridad. “En estos días de Navidad, tan familiares, tan entrañables y tan importantes por su significado, pedimos un gesto de solidaridad. Invitamos a mirar a los ojos de los más pobres, aunque estén lejos. De esta manera, podremos descubrir la alegría del compartir, de contribuir a mejorar la vida de los demás", explica Cecilia Pilar Gracia, presidenta de la ONG.

Tal y como expresan desde Manos Unidas, la desigualdad creciente es el mayor reto al que se enfrenta hoy la humanidad. Implica la exclusión o discriminación en las oportunidades de vida, es permanente y estructural, y supone un profundo deterioro en las condiciones de vida digna de las personas. Y afecta, sobre todo, a los países más empobrecidos del Sur global.

La campaña se plantea como un llamamiento a replantear el significado del regalo y la magia navideña, situando en el centro el valor de compartir y la empatía hacia millones de personas que no tienen cubiertas sus necesidades más básicas. El objetivo principal es sensibilizar a la población e impulsar la colaboración con Manos Unidas para seguir desarrollando proyectos que garantizan acceso a la educación, seguridad alimentaria y atención sanitaria. Todo ello en las diferentes comunidades vulnerables donde realizan su labor: África, Asia y Latinoamérica.

Manos Unidas confía en que el espíritu navideño, unido al compromiso de donantes, colaboradores y voluntarios, permitirá que la ayuda llegue allí donde más se necesita. La organización invita a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa a través de donaciones, colaboración activa y difusión del mensaje, recordando que un pequeño gesto puede convertirse en una transformación real.