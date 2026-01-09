Un delfín de dos metros aparece varado en la playa de Riazor de A Coruña

Patricia Martínez 09 ENE 2026 - 14:29h.

Los Bomberos de A Coruña participaron en el rescate del delfín que habría fallecido enredado en mallas de pesca

Es el primer varamiento que se registra en 2026 en la costa coruñesa

Compartir







A Coruña Un delfín de unos dos metros fue rescatado esta mañana de la playa de Riazor, tras quedar varado en la costa. Poco antes de las once de la mañana de este viernes, el cetáceo fue retirado de la orilla por los Bomberos de A Coruña.

Desde CEMMA, la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños han confirmado que el delfín fue probablemente capturado de manera accidental durante las faenas de pesca de algún barco, y eso le causó la muerte, una de las causas más habituales en el fallecimiento de los mamíferos marinos en la costa gallega.

PUEDE INTERESARTE Encuentran en Ceuta un delfín muerto tras quedar enganchado en una red de pesca ilegal

En las tarras de rescate para retirar el delfín de la playa participaron una dotación de los Bomberos coruñeses y también una patrulla de la Policía Local. Este viernes además, se mantiene activa una alerta naranja por olas y viento en la costa coruñesa, lo que ha dejado una situación en el mar muy revuelto y con oleaje, circunstancia que podría haber ayudado al varamiento del delfín y y a que terminara en la playa de Riazor.

El primer varamiento del año después de la enorme ballena del Muelle de Oza

Este es el primer varamiento de mamíferos marinos del que se tiene constancia en las costas coruñesas en este 2026, después del varamiento de una enorme ballena, de más de 30 toneladas de peso, cuya retirada hace unas semanas protagonizó una imagen nada habitual y muy sorprendente para quienes la vivieron en el Muelle de Oza. En ese muelle, el pasado 16 de diciembre, los trabajos para retirar al animal, de 21 metros de longitud y 30 toneladas de peso se alargaron durante varias horas, hasta que consiguieron trocear al animal, para que pudiera ser trasladado en un camión.

267 animales marinos varados en 2025

En 2025 la coordinadora CEMMA registró el varamiento de 267 animales marinos en la costa gallega, entre cetáceos, focas, tortugas, tiburones y nutrias. Han sido más de 2.000 los animales atendidos en varamientos desde 2022, cuando CEMMA arrancó el proyecto Revargal, gracias a la colaboración con las distintas redes de varamientos de España a modo de refuerzo por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), coordinado a través de la Fundación Biodiversidad y con la colaboración de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. En los últimos años se supero en mucho –casi triplicando en algún año- la media histórica anual de varamientos, que era de unos 260 animales desde los años 90. Los cetáceos siguen siendo el grupo más frecuente, representando el 87% de los registros, y dentro de ellos destacó el delfín común, que históricamente era un 50%, y en estos años representó el 73%.