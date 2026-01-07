Una parroquia de Barcelona acoge a 15 personas sin hogar por la ola de frío

Una parroquia de Barcelona ha acogido a 15 personas sin hogar y extremadamente vulnerables hasta que termine la ola de frío

Muere un hombre sin hogar en Barcelona durante la ola de frío, el segundo en 24 horas

El frío podría estar detrás de la muerte de dos personas sin hogar en las últimas horas en Cataluña. Una de esas personas tenía 54 años, dormía a las puertas de este garaje en Badalona. Algunos vecinos se han acercado hasta la zona para dejar velas como homenaje a ese hombre fallecido. El otro, esta misma tarde en la zona de la Barceloneta, vivía en la calle desde hace al menos cuatro años.

El fallecido en Barcelona había rechazado la ayuda social que se le ofreció. De hecho, existen múltiples posibilidades para ayudar a quienes están en la calle durante los meses más fríos, por ejemplo, en iglesias como esa de Badalona. Informa en el vídeo Carol Gramunt.

En Barcelona hay unas 2.000 personas viviendo en la calle y en esta parroquia acogen a 15 personas extremadamente vulnerables desde el 24 de diciembre y hasta que termine la ola de frío. Lo hacen juntando bancos y colocando encima. Colchones, edredones y almohadas para convertirlos en camas. Además, les proporcionan ropa de abrigo y tres comidas calientes al día. Una solución para sobrellevar estos días de frío extremo.

Un hombre de 57 años en situación de sinhogarismo ha muerto durante la noche del seis al siete de enero en la plaza del Poeta Boscà, en el barrio de La Barceloneta de Barcelona, según han informado fuentes de Mossos d'Esquadra a Europa Press.

Sobre la víctima

Las mismas fuentes han precisado que "no hay indicios de criminalidad" y que el deceso se debe a causas biológicas, aunque se le practicará la autopsia, como prevé el protocolo en estos casos. Han señalado que la víctima se movía habitualmente por el barrio de Les Corts, pero que se había desplazado hasta la zona de La Barceloneta, donde ha fallecido.

La Fundació Arrels ha lamentado en un mensaje en 'X' la muerte de este hombre, de nombre Eusebio, cuyo fallecimiento se ha producido en "estos días de frío intenso". La entidad ha asegurado que con este fallecimiento "son cinco las personas que viven en la calle en Barcelona y que han muerto en las últimas cinco semanas", además del deceso de un hombre el martes en Badalona (Barcelona), y han pedido a los municipios que habiliten recursos para que se puedan resguardar del frío.