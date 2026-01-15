Patricia Martínez 15 ENE 2026 - 11:38h.

El Puerto de Vigo ha confirmado que el buque no supone ningún "peligro medioambiental"

Avisos naranjas este jueves por fenómenos costeros, vientos y lluvias en Galicia y la vertiente cantábrica

VigoEl buque portacontenedores María Francisca, que navegaba por la costa portuguesa en las últimas horas, con destino al puerto de Vigo, sufrió un desplazamiento de la carga, debido al fuerte oleaje registrado en esa zona. Como consecuencia del movimiento brusco, algunos de los contenedores que llevaba, cayeron al mar, según ha confirmado la Autoridad Portuaria de Vigo.

El buque atracó la pasada noche del miércoles en el Muelle Transversal del Puerto de Vigo, a la espera de poder ser recolocada la carga en el interior, una tarea que puede tardar semanas.

Desde el puerto de Vigo han confirmado que la situación actual del barco no supone “ningún peligro medioambiental”, por la carga que transporta, ni parece que haya sufrido daños estructurales importantes, pero las tareas para la retirada de los contenedores dañados pueden durar varios días.

El buque perdió algunos contenedores pero pudo continuar navegando hasta Vigo

El buque navegaba frente a la costa de Aveiro en Portugal cuando un golpe de mar, debido al intenso oleaje en la zona, provocó un espectacular corrimiento de la carga. Pese a la pérdida de parte de los contenedores, los tripulantes lograron mantener la estabilidad del buque y continuar la navegación sin necesidad de asistencia externa. El María Francisca llegó finalmente a Vigo alrededor de las 21.30 horas, donde quedó atracado en uno de los muelles del puerto. En su travesía por la ría ha sido asistido por el Pilot Two, el Helechosa y el Talavera, de los servicios de Prácticos del Puerto de Vigo. El María Francisca es un buque de carga de 92 metros de eslora con bandera portuguesa. Fue construido en el año 2004.

Durante la jornada del miércoles estaba activada la alerta amarilla por oleaje en toda la costa portuguesa, una alerta que se extiende este jueves a la costa gallega, en nivel naranja, con olas que pueden superar los seis metros en algunos puntos de la costa.

Otro portacontenedores sufrió un desplazamiento de la carga el año pasado

Este no es el primer buque que llega al puerto vigués por tras perder parte de su carga por el mal tiempo. El pasado mes de marzo, el puerto de Vigo recibió también la visita del portacontenedores MSC Houston V, que había desplazado parte de sus contenedores por culpa del oleaje, durante una intensa borrasca, perdiendo decenas de ellos en el mar y tuvo que buscar cobijo en los muelles de Vigo. Fueron necesarias varias semanas de trabajos para retirar los contenedores dañados y recolocar su carga.