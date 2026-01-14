Jorge Bergantiños 14 ENE 2026 - 14:55h.

El centro carece de comedor, pero sí tiene cantina, donde se sospecha que los alumnos ingirieron algún alimento en mal estado entre el 8 y 9 de enero durante el recreo

Ninguno de los jóvenes afectados ha tenido que ser hospitalizado pero si que han acudido a consulta, tanto presencial como telefónica, para recibir atención médica

A CoruñaLa Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia estudia el origen de un brote de gastroenteritis en el IES Plurilingüe de Elviña, que según fuentes oficiales, afecta a entre 40 y 50 alumnos de todos los cursos, sin que ninguno de ellos haya tenido que ser hospitalizado.

El organismo tuvo constancia del problema sanitario el mediodía del pasado lunes y explica que las primeras pesquisas apuntan a que se trata de una posible intoxicación alimentaria. Estrechan el cerco en cuanto a la fecha, ya que sitúan el 8 y 9 de enero, como los días en los que el alumnado habría consumido un producto dispensado en la cafetería del centro. Este instituto carece de comedor escolar pero sí cuenta con una cantina, frecuentada por la comunidad educativa.

Desde que se tuvo conocimiento de la incidencia, ese espacio permanece cerrado por motivos de la investigación. El alumnado solo puede acudir a su interior en el periodo de recreo, momento en el que se habría producido esa ingesta. Los síntomas que presentan los jóvenes son vómitos, diarrea y fiebre, compatible con una posible intoxicación alimentaria. Por el momento se desconoce el producto exacto que ha provocado la enfermedad a los estudiantes.

Antes de la fecha de redacción de esta noticia, ningún alumno ha requerido ingreso hospitalario, pero sí que han sido atendidos en diferentes puntos de atención continuada de la ciudad herculina, tanto de manera presencial como por teléfono.

La Asociación de Madres y Padres de los alumnos del IES Plurilingüe de Elviña que las familias están siendo informadas y que el centro está siguiendo los pasos marcados por la autoridad autonómica. También desean una pronta recuperación para los afectados por este brote de infección gastrointestinal.

Ahora la dirección del centro trabaja codo con codo con Sanidad para esclarecer lo sucedido. Se ha requerido una lista donde aparezcan todos los jóvenes afectados, ya sea con un alto o bajo grado de actividad de esta infección, para poder hacer una trazabilidad que ayude a cerrar la investigación.

Casos similares en Galicia

El último día del curso pasado seguramente lo recordarán durante muchos años los alumnos de CPI de A Cañiza, en la provincia de Pontevedra. Muchos de los alumnos se perdieron ese final de curso por una intoxicación alimentaria en el comedor del centro. Allí, la Xunta de Galicia también aplicó el protocolo por un brote.

En ese caso afectó a unas 70 personas, entre personal y alumnos, de las más de 550 personas que comían a diario en el colegio. El causante fue que esas personas optaron por un menú diferente al resto, donde había una ensaladilla con mayonesa, que es un alimento habitual en este tipo de virus estomacales.

Tampoco fue necesario que ninguna persona fuese ingresada en el hospital, fueron síntomas leves que a pesar de su intensidad, provocaron una saturación en el centro de salud de A Cañiza, por lo que tuvieron que ser derivados al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Los datos de los brotes de transmisión alimentaria en España

Según datos de la RENAVE (Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica), en el año 2024 se produjeron 854 brotes en España, tanto por el consumo de alimentos como por el consumo de agua, aunque debido a este último solo se notificaron 17 casos. Derivado de ese total de brotes, se obtienen los siguientes datos: 12.245 personas afectadas, 344 hospitalizaciones y 10 defunciones.

El ámbito en el que se producen, en su mayoría fuera del hogar, en establecimientos de restauración, seguido de hogares, posteriormente en centros educativos y residencias de mayores. Los tipos de alimentos que más presencia tienen en esas incidencias son los huevos y derivados, incluida la mayonesa y comidas preparadas o de buffet.