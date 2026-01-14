Jorge Bergantiños 14 ENE 2026 - 13:32h.

El hombre de 77 años habría fallecido por causas naturales en el interior de su vivienda, donde había gran cantidad de basura provocada porque padecía síndrome de Diógenes

En la mañana de este miércoles han comenzado las labores de limpieza con los medios adecuados, para poder proceder al levantamiento del cadáver

Oleiros, A CoruñaUn varón de 77 años ha aparecido muerto en el interior de su domicilio en Perillo, en la localidad coruñesa de Oleiros. Fueron sus vecinos los que, alertados por el fuerte olor que emanaba el piso donde vivía el hombre, alertaron a los servicios de emergencia que confirmaron su fallecimiento. Según las primeras pesquisas, este señor podría llevar más de dos semanas sin vida.

Al llegar al lugar, los agentes de la Policía Local se encontraron con una situación de alto grado de insalubridad. Había tal acumulación de basura que impedía estar con normalidad en el interior de la vivienda, a la que tuvieron que acceder por una ventana al ser imposible entrar por la puerta. Dieron aviso a la Guardia Civil que fue finalmente la que confirmó la presencia de un cuerpo sin vida.

La principal hipótesis, según fuentes próximas al caso, es que el varón habría fallecido por causas naturales y que, el síndrome de Diógenes es la causa fundamental del estado del domicilio donde vivía este septuagenario, circunstancia que impidió en primera instancia la entrada del forense al interior. La última vez que se tiene de él con vida, es de una fotografía del señor hace alrededor de un mes.

En el bloque viven unos 60 vecinos, algunos de ellos habían intentado comunicarse con él en las últimas horas, extrañados porque solía abrir las ventanas cada día, pero llevaba varios sin hacerlo, además de haberle tocado el telefonillo sin recibir respuesta. El suceso ha provocado un gran impacto en la localidad, debido a las circunstancias que envuelven al fallecimiento.

Ya se ha producido el levantamiento del cadáver

Finalmente a las 10:15 de este miércoles, según fuentes oficiales, tras un primer intento fallido el martes por la tarde, fue levantado el cadáver y trasladado al CHUAC para la posterior autopsia, que aclarará las circunstancias del deceso.

En un primer momento, se intentó, siempre preservando el lugar donde se encuentra el cuerpo, realizar algún tipo de limpieza en la medida de lo posible, para que el médico forense pudiese entrar al interior y realizar su trabajo correspondiente. Aunque, según informa la Guardia Civil, “dichas actuaciones resultaron insuficientes para garantizar un acceso seguro” por lo que el médico forense se negó a entrar debido al riesgo para la salud.

Tras el hallazgo, la autoridad judicial competente ordenó que se acordonase la zona donde se acumulan los trabajadores de limpieza, los agentes de la benemérita y los vecinos, que miran con perplejidad lo sucedido y piden que existan unos protocolos efectivos para que no le vuelva a suceder esto a nadie.

Casi 24 horas después, las labores necesarias de limpieza han empezado este miércoles, con un camión municipal y varios operarios que trabajan desde primera hora. El principal objetivo se ha cumplido, era el de acceder con seguridad al cuerpo, sin dañar la escena donde era necesario que trabajase el médico forense. Se ha podido ver saliendo del bloque a varios trabajadores con bolsas de grandes dimensiones de todo lo que había acumulado dentro.

Se estima que el 2% de la población mundial padece Síndrome de Diógenes

Es un trastorno que se caracteriza por la acumulación compulsiva de todo tipo de objetos y el descuido extremo de la higiene personal. Principalmente afecta en su mayoría a personas con alguna enfermedad mental que deriva en esa conducta. Un gran factor de riesgo es la soledad, ya que esta enfermedad incide principalmente en la población de más de 65 años.

Se trata de una problemática difícil de contabilizar en número, pero se estima que los ingresos por Síndrome de Diógenes en España superan el millar cada año. Tiene una alta tasa de mortalidad, debido a la falta de cuidados y la alta exposición a organismos dañinos para la salud en basuras o sustancias de deshecho.