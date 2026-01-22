Raquel Noya Lugo, 22 ENE 2026 - 13:56h.

Los ganaderos, que llevaban 10 días concentrados en Lugo, decidían este miércoles si continuaban con las protestas

“Nadie nos escucha”, lamentaban a Informativos Telecinco, “el acuerdo es muy malo para el sector y los pequeños productores”

Los ganaderos y agricultores concentrados ante la Muralla de Lugo han decidido abandonar la zona y cesar las protestas esta noche. La decisión llega tras la acogida "positiva" de la decisión del Parlamento Europeo de denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las dudas de su compatibilidad con el Derecho comunitario. En la práctica, esto suspenderá el proceso de ratificación del pacto, pero no necesariamente de su aplicación provisional, que depende de la Comisión Europea.

Los propios manifestantes habían avanzado este miércoles que durante la tarde tomarían una decisión sobre la continuidad de la protesta, un pulso que mantenían con las administraciones por lo que consideran “un acuerdo muy malo para el sector y los pequeños productores”. Así lo resumía a Informativos Telecinco José Manuel Villar, ganadero de Lugo que explicaba que “sus precios son algo más altos porque la calidad también es mucho mayor”. Villar se refería a que la esperanza de vida en España es tan alta “en parte gracias a la alimentación, que difiere mucho de la de otros países de Mercosur”, aseguraba al tiempo que lanzaba esta reflexión: “¿Acaso estaríamos dispuestos a perder diez años de vida por pagar algo más por un producto de calidad?”.

“Noticias esperanzadoras” desde Europa

Este miércoles, décimo de día de manifestaciones y concentraciones en la ciudad amurallada, la noticia del PE era acogida con mucha alegría por parte de los manifestantes, que ya habían avanzado su intención de buscar otras vías de protesta puntuales sacando los tractores de las calles, ya que cerca de 150 se mantienen desde el pasado 12 de enero ocupando uno de los carriles de la ronda de la Muralla.

El cansancio y la necesidad de continuar atendiendo las explotaciones estaban empezando a pasar factura a los manifestantes que por lo menos una vez al día se movilizaban por las calles, provocando caos circulatorio. Así, las entidades convocantes de estas acciones, Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema, esperaban a su reunión diaria para tomar una decisión definitiva sobre la continuidad de la protesta.

Consideraban que las noticias que llegan de Bruselas eran esperanzadoras a pesar de que, aunque se suspenda el proceso de ratificación del pacto, podría haber una aplicación provisional, que depende de la Comisión Europea. La propuesta de pedir un dictamen jurídico al Alto Tribunal europeo promovida por la izquierda europea ha salido adelante con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones; mientras que ha decaído una segunda iniciativa similar, esta vez avalada por la ultraderecha de Patriotas por Europa, que ha sido rechazada por 225 votos a favor, 402 en contra y 13 abstenciones.

La presión social ha sido “crucial”

Para Agromuralla, el paso dado de someter a la justicia europea este tratado es un "paso necesario que ya se tenía que haber dado", explica su presidenta, Noelia Rodríguez. "La perspectiva jurídica es siempre muy necesaria, para todas las partes, tanto para detractores como para simpatizantes del acuerdo. No hay que olvidar que estamos hablando de un tratado con países que tiene una normativa muy diferente a la nuestra y que un órgano jurídico valore si son compatibles es imprescindible", ha concluido.

Para los manifestantes lucenses, la presión social hecha por todas las organizaciones en diferentes puntos de España, Galicia y Europa ha sido "crucial" para llegar a este punto. También suponen que continuar con las protestas o cesar estará condicionado a la decisión que se tome en el Tribunal.