17 ENE 2026 - 18:18h.

Los manifestantes interrumpen la circulación por una de las principales vías de acceso a Ourense

"Vamos a estar aquí hasta que nos echen", ha asegurado un portavoz de los ganaderos que han montado hogueras

OurenseUnos 200 ganaderos con más de 80 tractores cortan la N-120 este 17 de enero que da acceso a Ourense, en protesta por el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur, que también motivó otra tractorada en Guipúzcoa.

Tras la manifestación que ya ocupó la A-52, los campesinos gallegos que rechazan los productos que vendrán de Latinoamérica se han trasladado a la carretera principal de entrada a la ciudad.

La elección de esa vía la ha explicado a Europa Press Miguel Gómez, ganadero de Maceda y portavoz de los manifestantes: "Se hace aquí por incumplimiento de las promesas de los cuerpos policiales".

Ha añadido que abandonaron el corte de la autovía que ya colapsaron porque los agentes se comprometieron con ellos a que, durante la semana, podían realizar alguna otra interrupción del tráfico.

"Hasta que nos echen", han señalado

No obstante, no pudieron llevarla a cabo al final. Por eso, desde las 7 horas están ocupando la nacional en la Avenida Ribeira Sacra. "Vamos a estar aquí hasta que nos echen", ha señalado.

A las 6:30 horas encendieron sus vehículos pesados se encontraban en el entorno de la Subdelegación del Gobierno, donde comenzó su protesta del 29 de diciembre del 2025.

Gómez agradece el "apoyo" de camioneros a los que impidieron el paso a su llegada y tuvieron que dar la vuelta. Ya en la zona de la protesta, cercana al centro comercial Ponte Vella, han realizado hogueras.

Firma, pero tenso proceso de ratificación

Justo en esta jornada la UE y los países de Mercosur firman el acuerdo de libre comercio con el que las dos regiones culminan casi 26 años de negociación y establecen un nuevo marco de relaciones.

Con el campo europeo y media docena de naciones en contra, puede entrar en vigor de manera interina, pero tendrá que superar un tenso proceso de ratificación para su aplicación definitiva.

Mientras, continúan también las protestas de ganaderos en Lugo, convocados por Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema. Este 16 de enero realizaron una foliada y organizaron una cena reivindicativa para hoy.

De este modo, habrá tanto ternera como leche de los productores lucenses. El 18 han programado una "jornada de puertas abiertas" de los tractores para los niños.