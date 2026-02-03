Alberto Rosa 03 FEB 2026 - 19:53h.

La mujer le entregó las llaves a su pareja, que accedió al edificio con otros tres hombres e intentaron destrozar la caja fuerte

La Audiencia Provincial de Ourense ha confirmado las condenas para los cuatro acusados de un intento de robo en la sede del Concello de Verín, en Ourense, en junio de 2021. María Luisa, limpiadora del ayuntamiento, le entregó las llaves del consistorio a su novio para que entrara a robar.

Le acompañaban otros tres hombres, que entraron en el edificio en la madrugada del 16 de junio de 2021 mientras ella se retiraba. Una vez dentro, utilizaron un soplete, un taladro percutor y destornilladores para intentar destrozar la caja fuerte, tal y como recoge el diario ‘La Región’.

También abrieron cajones de las oficinas y causaron daños en los muebles. Sin embargo, no lograron llevarse el dinero ni objetos de valor gracias a la intervención de la policía.

Un soplete, un taladro percutor y destornillados para destrozar la caja fuerte

La limpiadora se presentó en el juicio como una víctima, sosteniendo que entregó las llaves porque estaba “muerta de miedo” por las presuntas amenazas de su pareja, llegando a argumenta su abogado que ella aceptó porque “la mujer siempre es más débil”.

La Audiencia ha desestimado ese argumento y la condena a 10 meses de prisión, como a los otros tres compinches. María Luisa nunca denunció las supuestas amenazas y destaca las contradicciones en sus declaraciones. Por su parte, la defensa de la pareja de la limpiadora reclamó un atenuante por su adicción a las drogas.

Si bien, el tribunal considera que no se ha probado que su consumo influyera en el robo. Además de la pena de cárcel, los cuatro condenados deberán indemnizar de forma solidaria al Concello de Verín con 1.290 euros por los daños causados en el mobiliario y la caja fuerte.