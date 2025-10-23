Vecinos de Épila se organizan en patrullas nocturnas ante el aumento de robos en locales y viviendas.

Menos de dos minutos. Ese es el tiempo que tardan dos ladrones en entrar en un local, romper la caja registradora y llevarse absolutamente todo. Este tipo de robos se ha convertido en el día a día en Épila, Zaragoza, afectando bares, panaderías e incluso viviendas, ya que los delincuentes atacan cualquier lugar. La policía no da abasto, por lo que los vecinos han tomado medidas por su cuenta, organizando patrullas nocturnas para intentar frenar los robos. Aseguran que la situación es insostenible y exigen soluciones.

‘Vamos a ver’ ha hablado en directo con vecinos de Épila. Dolores relata cómo los ladrones actúan incluso a plena luz del día: "Tengo miedo y de vez en cuando, cuando voy andando por el pueblo, me doy la vuelta para ver si me siguen, porque me tiraron por la espalda y no sé quién eran".

Vecino de Épila: "Salimos a patrullar para defendernos de los ladrones"

José Carlos, organizador de las patrullas y dueño de un bar asaltado tres veces, explica la magnitud del problema: "Ya es insostenible. Los medios de que dispone el ayuntamiento o la delegación son insuficientes. Es una zona muy amplia para los pocos guardias civiles que hay. A veces prenden fuego a un coche y los efectivos tienen que ir allí, mientras los ladrones campan a sus anchas. Por eso salimos a patrullar para defendernos de los ladrones".

Además, José Carlos advierte sobre cómo la inseguridad afecta la vida cotidiana: "Hay vecinos que salen con gas pimienta o no dejan que sus hijos salgan solos. Padres con niños que tienen que ir a clases o al gimnasio no se atreven a dejarlos. Yo he sido testigo de cómo acosaban a dos chicas de 10 años. Muchos padres no denuncian por miedo a represalias".