En el lugar del trágico suceso, los bomberos comprobaron que había un alto nivel de monóxido de carbono

Un hombre de 36 años ha fallecido este miércoles al sufrir una posible intoxicación por monóxido de carbono desprendido por un generador en un local de la Avenida Médico Paz García, en la parroquia de Nogueira, en Meis (Pontevedra).

Emisiones de un generador

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, sobre las 8,45 horas de este miércoles un particular solicitó asistencia sanitaria urgente para el hombre, que presentaba síntomas de intoxicación.

Fuentes próximas a la investigación han explicado que la víctima, hijo de la propietaria de un supermercado, había ido a revisar un generador puesto en marcha a raíz de un corte de luz y fue hallado inconsciente. Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, nada se pudo hacer por salvarle la vida.

El CIAE 112 Galicia solicitó la intervención del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los agentes de la Guardia Civil y de los Bomberos de Ribadumia.

En el punto, los bomberos comprobaron que había un alto nivel de monóxido de carbono, por lo que las primeras hipótesis apuntan al que pudo sufrir una intoxicación, a espera de los resultados de la autopsia.