Patricia Martínez 04 FEB 2026 - 04:31h.

Lourdes la perdió de vista en la avenida de Salamanca de Santiago y no ha vuelto a tener noticias

Han realizado varias batidas por parques y zonas verdes sin éxito

Santiago de CompostelaLourdes lleva ya más de una semana sin noticias de Pelusa, una pequeña perra blanca que se le escapó de las manos el pasado martes 27 de enero, en Santiago, en la avenida de Salamanca. “Me gustaría poder recuperarla, ya llevo varios días sin saber de ella y estoy muy preocupada”, cuenta emocionada.

Lourdes recuerda cómo en apenas unos segundos la perdió de vista. “Es una caniche con una catarata en un ojo, tiene ochos años y corre que se las pela” así la describe, y cuenta que “alguien cerró una persiana muy fuerte cuando volvíamos a casa de pasear, y se asustó y se me cruzó entre las piernas, yo me caí y entonces la perra echó a correr”. En ese momento, Lourdes la perdió de vista. “Nos fuimos a buscarla, pero, aunque la volvimos a ver, volvió a escapar, recuerda.

Adoptó a Pelusa hace dos meses

Lourdes cuenta que adoptó a Pelusa hace unos dos meses y que siempre ha sido un animal muy temeroso: "Es muy miedosa. Siempre la llevo atada, precisamente por eso, porque tiene mucho miedo, y se le nota", relata. De hecho, recuerda que, en otra ocasión, justo después de adoptarla “ya se había escapado después de asustarse también”, pero entonces pudo recuperarla rápidamente gracias a la intervención de la Policía Local.

En estos días, acompañada de amigas que la ayudan en la búsqueda, ha hecho varias salidas por algunos parques, pero sin éxito. “Creían que la habían visto cerca de la gasolinera de Brins” comenta Lourdes, “y hemos hecho batidas por allí, pero no hay manera”.

Solo lleva dos meses con ella así que a Lourdes apenas le ha dado tiempo a hacerle fotos, pero esta compostelana comparte las que tiene, con la esperanza de que alguien pueda darle alguna pista sobre el paradero de Pelusa.

"Me preocupa porque hace muy mal tiempo, con lluvia y frío, me da mucha pena” explica. “No sé si está escondida en algún sitio por el miedo, si se cayó en algún lugar o si la tiene alguien”, añade. Por eso si alguien la ve puede contactar con la Policía Local de Santiago, con el Refugio de Bando o con Lourdes, directamente, a través de las redes sociales.