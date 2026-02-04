Patricia Martínez 04 FEB 2026 - 07:30h.

Los padres buscan fondos para conseguir un perro que acompañe a su hija en su día a día

La familia ha creado una asociación para intentar recaudar el dinero necesario para ayudar a la pequeña

Compartir







RedondelaLeire tiene ocho años y sus padres se dedican a ella sin descanso. Y esta, en su caso, es mucho más que una frase hecha. “Yo no puedo trabajar”, lamenta Alba, su madre, quien detalla que su hija tiene un retraso cognitivo del desarrollo, con un cuadro compatible con TDAH y TEA. “Necesita alguien pendiente de ella las 24 horas”, apunta su madre. “Se puede despertar bien, pero luego no sabemos cómo va a estar el resto del día” explica desde su casa de Redondela, Pontevedra, donde se enfrentan cada día a un reto nuevo.

Por eso, la familia ha iniciado una campaña para intentar conseguir un perro de asistencia para Leire: un animal de apoyo que le aporte seguridad, autonomía y apoyo en sus momentos más críticos. Pero este tipo de animales tienen un coste alto que Alba y Abel, sus padres, no pueden costearse.

PUEDE INTERESARTE Una protectora denuncia el abandono de tres cachorros en Pontevedra: los dejaron en una caja de cartón

La madre de Leire recuerda que desde los primeros años de vida de la pequeña notaban que “algo pasaba” pero tardaron aún algunos años en tener un diagnóstico claro. Ya en la etapa escolar, los padres relatan episodios de acoso de compañeros en el colegio, insomnio, fugas y situaciones de agresividad. Desde entonces Leire ha recibido atención sanitaria, y apoyo de psicólogos y logopedas.

PUEDE INTERESARTE Tomar paracetamol en el embarazo no eleva el riesgo de autismo o TDAH, según la mayor revisión científica hasta la fecha

Pero la pequeña no avanzaba y los médicos solo proponían aumentar su medicación. Por eso, sus padres buscaron otras alternativas, y decidieron “probar” con una terapia con perros en la “Escuela de cachorros” que desarrollan los responsables del centro Ramalladas, de Vigo. “Empezamos a ir y Leire empezó a funcionar muy bien, va encantadísima, me dice cuántos días quedan para ir a terapia y los cuenta", señala su madre. En pocos meses, la familia se dio cuenta de los beneficios de la terapia, y cómo un perro de trabajo podría ayudar a mejorar el día a día de su hija.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un perro de trabajo que se adiestra durante dos años

Y de ahí surgió la idea: un perro de asistencia sería de una gran ayuda para la convivencia diaria de la pequeña. Alba lo tiene claro: “El perro la calma si tiene un ataque de agresividad, puede distraerla, y también podría detectar si tiene una fuga en la calle” cuenta Alba. Sería un animal específicamente preparado para esta tarea, un perro “de trabajo” que podría acompañarla a todas partes, incluso al colegio, recuerda la madre.

Pero la familia encontró un nuevo muro: el precio. Los padres de Leire calculan que necesitarían unos 14.000 euros, que no pueden costear. Estos perros necesitan un periodo de unos dos años de adiestramiento y preparación. “Es un perro que seleccionan para cada niño, tiene una preparación de unos dos años, esto no es una mascota”, explica Alba.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Para intentar recaudar fondos, Alba ha comenzado a vender velas y jabones “solidarios” pero denuncia que no está encontrando muchas facilidades ni en las administraciones ni en centros privados donde ha intentado ofrecer sus productos. Ahora, la familia ha creado una asociación y un perfil en redes sociales, “Patiñas de apoio” para intentar recaudar más ayudas. Por ahora, calculan que han recaudado unos 2.000 euros: “tenemos que ser visibles”, clama Alba, para intentar lograr su objetivo de conseguir un perro para Leire.