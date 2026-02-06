Piden prisión para los hermanos que se apropiaron de la herencia de su sobrino

Claudia Barraso 06 FEB 2026 - 18:04h.

La Fiscalía pide cinco años de prisión para los cuatro hermanos de Vigo que trataron de quedarse con la herencia de su sobrino

Detenidos en Valencia un notario y dos abogados por expolio a una octogenaria: la mujer, con alzhéimer, hospitalizada por tóxicos

Compartir







Cinco años de prisión para los cuatro hermanos que se apropiaron de la herencia de su sobrino. Quien falleció era un quinto hermano, un emigrante gallego que residía en Alemania y que no había dejado el testamento hecho. Sin embargo, cuando los hermanos acudieron a la notaría de Vigo para reclamar los 84.095 euros de la herencia, ocultaron que el fallecido tenía un hijo.

Ese dinero, por tanto, al fallecer su padre, le corresponde por derecho al hijo, salvo que el propietario deje claro en el testamento lo contrario, pero no lo hizo. El juicio se va a celebrar el próximo 10 de febrero en la Audiencia de Pontevedra. Los cuatro hermanos son acusados de estafa o apropiación indebida, delitos por los cuales piden cinco años de cárcel para cada uno. Además de pagar una multa de 3.300 euros y que devuelven todo el dinero de la herencia.

PUEDE INTERESARTE La Guardia Civil alerta ante una oleada de notificaciones falsas de la Agencia Tributaria

La Fiscalía que pide esos años de cárcel para los acusados, ha incidido en que todos ellos eran conscientes de que ese dinero no les correspondía y que aun así fueron a cobrarlo. No solo ocultaron esta información, sino que consiguieron engañar al notario y hacerle creer que eran los únicos herederos de su hermano, según informa 'La Voz de Galicia'.

Se repartieron el dinero a partes iguales

Una vez conseguido el certificado sucesorio europeo en Alemania, lugar donde residía el fallecido, todo el dinero fue transferido directamente a una cuenta donde los titulares eran dos de los hermanos.

Los acusados presentaron el certificado que les entregó el notario tras hacerle pensar que el fallecido no tenía descendencia. Además, que el quinto hermano no tuviese el testamento hecho, ayudó a sostener la teoría de los cuatro acusados. Tras recibir el dinero, casi dos semanas después, repartieron en partes iguales la cantidad a través de cuatro trasferencias a sus cuentas bancarias o la de sus hijos.