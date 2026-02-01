Iván Sevilla 01 FEB 2026 - 10:56h.

Con la víctima de 90 años en un geriátrico, su casa había sido okupada en Ejea de los Caballeros, Zaragoza

Los arrestados usaron datos bancarios del nonagenario para contratar 15 seguros y 16 líneas telefónicas

ZaragozaUn clan familiar fue detenido en enero por estafar 14.000 euros a un anciano después de ocupar su casa ubicada en la localidad de Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

Según ha informado la Guardia Civil, hay un total de 14 detenidos, aunque solo tres de ellos residían en la vivienda ilegalmente. Pero el resto se beneficiaba de numerosos servicios.

El hombre mayor, de 90 años, no sabía nada de lo que estaba sucediendo en su domicilio. Se encontraba interno en un geriátrico, donde recibía cuidados desde hacía más de dos años.

En julio del 2025, un robo con fuerza que se había cometido meses atrás permitió descubrir a la Benemérita lo que ocurría. Ya que geolocalizaron el teléfono móvil perteneciente al nonagenario.

Los agentes averiguaron que el titular número de tarjeta tenía un inmueble en el mismo municipio zaragozano, pero que no vivía allí actualmente. Verificaron que una familia lo había ocupado.

De hecho, incluso habían realizado un enganche ilegal a la luz, a pesar de que estaba dado de alta el suministro eléctrico en la casa. Pero querían esconder el mayor consumo de electricidad sin levantar sospechas de su estancia.

Contrataciones de seguros, pólizas y líneas telefónicas

Identificados los moradores de la vivienda, los investigadores de la Guardia Civil trabajaron durante meses hasta descubrir que habían obtenido los datos personales y bancarios de la víctima.

Con la documentación que hallaron en el domicilio, habían usurpado la identidad del anciano para contratar a su nombre hasta 15 seguros (dos de hogar y 13 de vehículos).

Además de seis pólizas de salud y 16 líneas telefónicas, también habían comprado productos e incluso adquirido una tarjeta para sacar dinero en efectivo.

Todos los beneficiarios de estos servicios eran familiares de los sospechosos que finalmente fueron arrestados en el desarrollo de la llamada 'Operación Corviza', explotada en enero de 2026.

Registro de la vivienda y 14 detenidos

En la inspección al inmueble del perjudicado, los agentes localizaron las pruebas que evidencian la autoría del clan en los diferentes delitos que se les atribuye.

Concretamente, contra la intimidad, usurpación de propiedad, estafa continuada y agravada, falsedad documental continuada también, defraudación del fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal.

Los implicados se aprovecharon de la especial vulnerabilidad del hombre de 90 años mermado por su estado de salud. Tras bloquearse la cuenta bancaria y los cargos pendientes de cobro, se evitó un perjuicio mayor.

En cuanto a su domicilio, quedó precintado por la Guardia Civil y su legítimo dueño lo ha recuperado. Aunque él permanece en la residencia de ancianos donde estaba.