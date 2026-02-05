Los delincuentes están acusados, entre otros, de ser presuntos autores de los delitos de prevaricación y estafa

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un notario, dos abogados y a otras dos personas como presuntas autoras del expolio del patrimonio de una mujer de 80 años que padece alzhéimer y que llegó a ser hospitalizada al encontrarse tóxicos en su cuerpo.

Los detenidos son cuatro varones y una mujer, la cuidadora de la anciana, de entre 46 y 71 años, acusados como presuntos autores de los delitos de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional, según informa la Policía Nacional en un comunicado.

Los delincuentes desfavorecían a la víctima

Agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Ruzafa iniciaron las investigaciones en junio a raíz de la denuncia de la familia de la víctima, que manifestó que cada vez le resultaba más difícil contactar con ella o mantener encuentros presenciales.

Los familiares consultaron la situación patrimonial de la víctima en el Registro de la Propiedad y comprobaron que la totalidad de los bienes inmuebles habían sido enajenados.

Constataron además que la mujer había procedido a la venta de sus inmuebles, con el asesoramiento e intervención de dos letrados, que resultaban ser también abogados de la parte compradora. Las ventas, además, se realizaron por un valor muy inferior al que realmente tenían dichos bienes inmuebles.

Todas se llevaron a cabo ante el mismo notario, encargado de dar legalidad al acto, e incluso en la venta del piso donde residía la afectada, pese a transmitirse en régimen de nuda propiedad, se llegaron a establecer condiciones gravosas y desfavorables para ella, que contemplaban la posible pérdida del usufructo.

Obtuvieron beneficios de hasta 785.000 euros

Durante las primeras investigaciones de los agentes, estos comprobaron la presencia de todos los investigados en las operaciones, que se hicieron en poco más de un año.

Los abogados, además, realizaban un doble asesoramiento, favoreciendo al comprador y dejando totalmente desprotegida a la vendedora, y obteniendo un poder de subsistencia que les facultaba a poder administrar todo el patrimonio de la víctima, que padece alzhéimer.

Posteriormente, los agentes averiguaron que el notario se personó junto con el comprador al objeto de hacer gestiones para suprimir el usufructo de la afectada, entrevistándose con vecinos y realizando preguntas encaminadas a demostrar que ella ya no vivía allí, cuando sí era su vivienda habitual.

Comprobaron además que la cuidadora había sido incluida en el testamento, siendo ésta la persona que mayor influencia ejercía sobre la octogenaria y encargada de realizar las extracciones de dinero de la cuenta de la mujer.

Como consecuencia de todas estas operaciones, los beneficios obtenidos eran de aproximadamente unos 785.000 euros, añaden las fuentes.

Los arrestados, uno de ellos con antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial.