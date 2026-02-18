Patricia Martínez 18 FEB 2026 - 14:55h.

Los pasajeros tuvieron que ser rescatados del interior del tren y trasladados en coches y autobús

En esa misma zona hubo un incendio este martes que afectó a la circulación ferroviaria

Compartir







OurenseUna veintena de pasajeros tuvieron que ser evacuados este miércoles a primera hora de un tren regional que circulaba desde O Barco de Valdeorras, Ourense, en dirección Vigo, y que se quedó parado en la vía sin electricidad, por un enganchón del pantógrafo con la catenaria, tal y como han explicado desde Adif.

El tren regional cubría la línea entre Ponferrada y Ourense y quedó detenido por una avería de la catenaria y el pantógrafo, entre las estaciones lucenses de Montefurado y San Clodio, muy cerca de la aldea de O Ivedo.

Todo sucedió sobre las 7.40 de la mañana de este este miércoles, cuando el tren se paró repentinamente, dejando durante más de una hora a los ocupantes en el interior, sin luz y sin saber bien que estaba ocurriendo, según han relatado algunos de ellos.

Entre los pasajeros había un bebé de pocos meses

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del GES de Quiroga y de la Guardia Civil que finamente tuvieron que ayudar a evacuar a unas veinte personas que se encontraban en el interior del convoy. Entre los pasajeros había un bebé de pocos meses y un anciano. "Los sacamos por medio del monte", cuenta Alex Mondelo, uno de los efectivos del GES que participó en el operativo.

PUEDE INTERESARTE Un tren cargado con bioetanol, bloqueado en Cambre tras arrollar un eucalipto en la vía

Tal y como relata Alex, “tuvieron suerte de quedarse justo debajo de una aldea, muy cerca de un camino”. Desde el GES de Quiroga explican que les ayudaron primero a salir del tren, y los acompañaron por unos tramos de la vía, luego por el monte, hasta llegar a un camino. El maquinista se quedó en el tren.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Luego, entre el personal de Adif, agentes de la guardia civil y miembros del GES fueron acomodando a los pasejeros en los coches que tenían disponibles para llevarlos hasta Montefurado, donde les estaban esperando taxis y un autobús para continuar el trayecto hasta Ourense.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

A su llegada a la estación de Ourense, algunos pasajeros han dado detalles del “gran susto que pasaron” porque “no se veía nada” y durante los primeros minutos no sabían que estaba pasando. Uno de los pasajeros ha contado que escucharon algo parecido a “un relámpago y empezaron a salir chispas” y se quedaron parados.

Un incendio en el túnel afectó a la circulación de trenes este martes

En esa misma zona se produjo un incendio este pasado martes que afectó a la circulación ferroviaria, que había quedado restablecida a última hora de la tarde. En concreto, el fuego se produjo en el túnel de Montefurado y afectó a la circulación de varios trenes que tenían que utilizar la vía a lo largo de esta jornada.

ADIF informó a última hora del martes de que la incidencia ya había sido solucionada, y se había restablecido la circulación con normalidad. .