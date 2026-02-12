Un tren cargado con bioetanol, bloqueado en Cambre tras arrollar un eucalipto en la vía

Una locomotora de doble tracción que iba cargada con bioetanol quedó inutilizada en la vía por culpa del temporal.

Última hora del tiempo por la borrasca Nils: Valencia emite un aviso especial ante el temporal y rachas de viento de 120 km/h

Todo quedó en sus susto, pero pudo ir mucho más allá. Una locomotora de doble tracción que iba cargada con bioetanol quedó inutilizada en la vía que conecta Curtis con el puerto coruñés de San Diego tras un accidente en pleno temporal.

El suceso ocurrió a la altura de A Barcala (Cambre), cuando el convoy impactó contra un eucalipto que había caído sobre los raíles. La fuerza del impacto fue tal que la máquina arrastró el tronco durante más de cien metros antes de detenerse, según informa La Voz de Galicia.

Afortunadamente no ha habido daños personales y durante la noche se produjo la retirada de los 13 vagones cargados con combustible procedentes de Teixeiro, remolcados por otra máquina para minimizar riesgos.

La borrasca Nils deja 794 incidencias por la meteorología

La borrasca Nils ha dejado cerca de 800 incidencias entre el miércoles y el jueves en Galicia, con A Coruña como provincia más afectada por el fuerte viento. El 112 Galicia ha informado este jueves de que registró un total de 794 incidencias relacionadas con la meteorología adversa entre el día de ayer y el hoy.

La tipología de incidencia más repetida fue la de árboles y ramas en vías de circulación, con 336 casos registrados, seguida de las acciones de prevención y riesgo, con 110. También hubo incidencias en circulación, como los reportes que se hicieron por cables de luz o teléfono en carreteras (49) o restos de accidentes en vías (40).

La intensidad de las precipitaciones se dejó notar en estos dos días, con un total de 15 carreteras inundadas o con balsas de agua. Se produjeron un total de 82 accidentes de tráfico, aunque 61 de ellos fueron sin personas heridas. La provincia más castigada por la borrasca fue la de A Coruña, con 319 incidencias, seguida de la de Pontevedra, con 237. En Lugo se alcanzaron 156 mientras que en Ourense fueron 82.

Del mismo modo, los municipios que sufrieron más los efectos de la meteorología adversas fueron el de A Coruña (44), A Estrada (23), Lugo (23), Vigo (23) y Pontevedra (22). Estas situaciones hacen que el tráfico continúe cortado en la A-6 en Baralla (Lugo), mientras que la A-52 en A Cañiza (Pontevedra) ya fue reabierta a la circulación. La AC-14 en Elviña (A Coruña) se encuentra cortada en ambos sentidos.

También se reportó la presencia de numerosos árboles en vías principales, como en la AP-9 en Mesía (A Coruña), en O Porriño (Pontevedra) y Padrón (A Coruña), en la N-120 en Nogueira de Ramuín (Ourense) o en la AG-31 en Celanova (Ourense) o la AG-64 en Xermade (Lugo).

En las últimas horas se desprendió parte de una cúpula junto al Matadero, en A Coruña, y volaron paneles y uralitas de tejados en una nave del polígono de Cuíña, en Lugo, sin que se produjesen daños personales.