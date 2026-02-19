Los agentes lograron localizar a la conductora mediante GPS tras indicarle como facilitar las coordenadas del lugar
Agentes de la Policía Nacional han rescatado a una mujer de nacionalidad estadounidense y a sus dos hijas menores después de que el vehículo en el que viajaban quedara atrapado en una zona pantanosa entre los términos municipales de Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María, afectada por las recientes lluvias.
Según ha informado la Policía Nacional, los hechos ocurrieron a primera hora de la noche del pasado lunes 16 de febrero, cuando la sala CIMACC 091 recibió la llamada de la conductora, que se encontraba bloqueada en un camino rural anegado tras las inundaciones registradas en las últimas semanas.
La falta de conocimiento de la zona y la oscuridad dificultaban que la mujer pudiera precisar su ubicación. El todoterreno en el que viajaba había quedado vencido hacia el lado del conductor y parcialmente cubierto de barro, con las dos menores en su interior.
Los agentes localizaron a la madre y sus hijas mediante GPS
Ante la imposibilidad inicial de aportar referencias claras, los operadores del 091 indicaron a la afectada cómo obtener desde su teléfono móvil las coordenadas geográficas exactas, expresadas en latitud y longitud, lo que permitió acotar el punto de búsqueda.
Con esos datos, se activó a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Jerez, cuyos agentes localizaron el vehículo mediante GPS en un enclave situado entre la N-IV y el municipio de Rota, próximo al paraje conocido como Laguna Marisma de Pozo Lozano, ya en el término municipal de El Puerto de Santa María.
Finalmente, los agentes lograron poner a salvo a la madre y a sus hijas, que no precisaron asistencia sanitaria, y coordinaron la extracción del vehículo con la ayuda de maquinaria pesada facilitada de forma altruista por el responsable de una explotación agrícola de la zona.