La víctima se desplomó cuando se acababa de sentar en el banquillo tras jugar tres tiempos de 10 minutos

LugoJuan Carlos Fernández Casal, jugador de Microfútbol Profesional, falleció este miércoles a los 37 años mientras jugaba en el polideportivo del colegio de Paradai, Lugo.

En información recogida por El Progreso, la víctima se desplomó cuando se acababa de sentar en el banquillo tras jugar tres tiempos de 10 minutos. El hijo de la pareja de Juan Carlos, Edwin Riversos, le practicó la reanimación mientras llegaban los servicios de emergencias, pero nada pudieron hacer por salvarle la vida.

"En cuanto llegó el cuerpo médico se hizo cargo. Estuvo intentando reanimarlo durante unos 40 minutos, pero ya no fue posible hacer nada" explicaba al diario Edwin.

Al parece y a la espera de los resultados que den la autopsia, se cree que un infarto pudo acabar con la vida del jugador, quien deja un profundo vacío entre sus compañeros y familiares.