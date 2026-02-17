Noa estuvo cuatro días ingresada en el hospital, con un neumotórax y le quedan algunas cicatrices tras ser aplastada por un árbol

Una joven conductora de Caldas, Pontevedra, herida leve, tras caer un pino de 3.000 kilos encima de su coche: "Fue cosa de milímetros"

Caldas de ReisNoa Seijo Martínez tiene apenas 20 años, pero sabe que volvió a nacer el pasado miércoles. Apenas recuerda nada del accidente. Volvía de clase y a pocos metros de su casa, un pino de más de 3.000 kilos cayó sobre su coche. Ella vio caer el pino pero no recuerda nada más.

Conoce los detalles por lo que le han contado los vecinos y los efectivos de emergencia que llegaron al lugar, después de que ella misma llamara a emergencias, para avisar de que se había quedado atrapada. Noa sabe además que el árbol que le cayó encima no debería estar ahí. Los dueños de la finca tenían una orden para talarlo, pero no hicieron caso. "Podría haber pasado algo mucho peor", recuerda. Ahora ella no tiene claro quien la va a indemnizar por lo sucedido.

"Yo lo último que recuerdo es estar en la ambulancia, me tenían inmovilizada, yo pensaba que era todo un sueño". No llegó a estar inconsciente en ningún momento pero ahora mismo no es capaz de recordar, nos cuenta todo lo que sabe por lo que le han dicho los vecinos que vieron el momento del accidente.

Quienes llegaron al lugar del accidente contaron que fue "cosa de milímetros" Ella se movió dentro del coche y por eso, se quedó totalmente encajonada entre el volante y el tronco.

Estuvo ingresada en la UCI

Noa pasó cuatro días en el hospital. Sus heridas parecían leves pero pasó por la UCI, al ingresar con un neumotórax. Ahora le quedan un diente roto y algunas cicatrices en la cara y manos. Y el susto que no sabe como va a olvidar. No se llega a creer todavía como ha salido viva o cómo ha podido tener tan pocos daños.

Ya está en casa y tiene ganas de volver a su vida normal, pero le cuesta intentar recordar, de hecho no ha querido ver el coche ni ir al lugar de los hechos todavía: "Quiero volver a clase cuanto antes, para pensar en otras cosas, volver a la rutina" cuenta, pero aún no está preparada para conducir: "Para coger el coche, no estoy preparada. Todavía no volví al sitio, no soy capaz".

Ahora está acompañada por su familia y nos cuenta que está tratando de asimilar todo. Su abuela que estaba de viaje vio la noticia por la televisión y vio cómo había quedado el coche y no podía creerse que ella estuviera tan bien, "fue un shock para todos", recuerda.