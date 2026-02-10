Alberto Rosa 10 FEB 2026 - 19:37h.

El jugador perdió la vida en una pelea callejera por el corte de una botella de vidrio rota

Conmoción en Argentina por el asesinato en plena calle del futbolista Lucas Pires, de 29 años, que ha perdido la vida en una pelea callejera. El exfutbolista del Club Almirante Brown de Isidro Casanova, habría muerto por el corte de una botella de vidrio rota. El principal sospecho es uno de sus hermanos que, de momento, se encuentra a la fuga.

El incidente tuvo lugar el viernes 6 de febrero en el barrio bonaerense de La Matanza. Según han publicado varios medios locales, Pires discutía con otro hombre, que cada vez más agresivo, le asestó un profundo corte en el brazo.

Dichos medios han publicado las imágenes de las cámaras de seguridad, que muestran parte de la pelea y el momento posterior al ataque. Desde el Club Almirante Brown han expresado su dolor por lo ocurrido a través de un comunicado en redes sociales.

“El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos”, señalan.

El futbolista fue urgentemente trasladado al Hospital Néstor Kirchner, aunque los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida. El corte en el brazo provocó una hemorragia irreparable, que hizo que el argentino perdiera demasiada sangre.

Ahora el caso queda a cargo de la Fiscalía de Homicidios del distrito de La Matanza, que investiga el caso como un crimen familiar, ya que el hermano es el principal sospechoso.