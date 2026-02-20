Patricia Martínez 20 FEB 2026 - 12:24h.

El gobierno central había dejado fuera a la planta de la planificación eléctrica

Luz verde a la planta de Altri en Palas de Rei, Lugo: el informe de impacto medioambiental es favorable

LugoLa Xunta de Galicia ha decidido archivar el proyecto de la mega planta de Altri, proyectado en Palas de Rei, Lugo, tras considerarlo “inviable”, después de que el gobierno central haya negado la conexión eléctrica, una necesidad clave para poder poner la planta en marcha.

El anuncio del freno a este proyecto que ha generado gran controversia en Galicia en los últimos meses y que contaba con la oposición de colectivos ecologistas y de la oposición, lo ha hecho la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, en un acto en Lugo, celebrado este viernes, donde ha explicado que el proyecto “es inviable” una vez que se le ha negado la conexión eléctrica, y después de que haya pasado el plazo de tres meses sin que se justifique esta conexión. Por tanto, la Xunta de Galicia iniciará ahora el procedimiento para archivar el proyecto.

El proyecto de Greenfiber, la sociedad participada por Altri y Smarttia, en el municipio del sur de Lugo, es el más controvertido de los últimos tiempos en Galicia y se encontraba en un punto muerto, a la espera de conseguir la conexión a la red eléctrica, fundamental para su puesta en marcha y viabilidad, una decisión que dependía del gobierno central y que fue denegada hace unos meses.

El Gobierno central dejó fuera de la planificación eléctrica a Altri y le denegó la subestación que demandaba para su plan industrial en la comarca de A Ulloa.

La empresa no ha podido justificar la fórmula técnica para la conexión a la red eléctrica

El anuncio de la Xunta llega tras constatar que la empresa no ha logrado justificar una conexión eléctrica viable dentro del plazo legal de tres meses, un requisito imprescindible para que la iniciativa industrial fuera viable.

Lorenzana ha explicado este viernes que el archivo y la caducidad del expediente se producen automáticamente una vez que la compañía no ha podido justificar la fórmula técnica para su conexión. La conselleira reiteró que pese a tener declaración de impacto ambiental favorable, desde el gobierno autonómico llevaban tiempo alertando de que "la parte industrial estaba incompleta".

El procedimiento de archivo que comienza ahora se hará efectivo en tres meses y supone el punto final a un proyecto polémico de la macro pastera lusa, que implicaba la inversión de unos 850 millones de euros en la la comarca de Ulloa.