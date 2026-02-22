Redacción Galicia Europa Press 22 FEB 2026 - 16:13h.

El maravedí de cobre hallado en la playa de As Dornas habría sido acuñado en el reinado de Felipe IV

La moneda con interés histórico se descubrió de forma "casual" y ha sufrido "una fuerte corrosión"

Compartir







PontevedraUn maravedí de 1622 fue encontrado recientemente en la isla de Ons en Pontevedra. Es una antigua moneda española que supone un "testimonio valioso" de la actividad marítima histórica en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.

En concreto, el hallazgo se produjo en la playa de As Dornas, en una zona intermareal, y ocurrió de forma "casual". Pudo llegar ahí por pérdida accidental, arrastre de un pecio o la movilización de sedimentos.

PUEDE INTERESARTE Un joven de 15 años encuentra un ánfora antigua buceando en la playa del Río San Pedro, en Cádiz

Así lo han trasladado fuentes de la Dirección del Parque consultadas por Europa Press, con las conclusiones a las que han llegado tras un informe preliminar del descubrimiento, avanzado por 'Faro de Vigo'.

La moneda está en un estado de conservación "muy deteriorado" y "con fuerte corrosión", por lo que presenta una pátina verde asociada a aleaciones de cobre "expuestas a ambientes marinos durante largos periodos".

PUEDE INTERESARTE Encuentran en Montjuïc una de las pedreras romanas más antiguas de Europa

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sin embargo, la combinación de elementos visibles ha permitido una "interpretación sólida". Por una parte, el anverso muestra un escudo central muy erosionado; y el reverso, un castillo o motivo arquitectónico característico del cuartel de Castilla y una fecha visible.

Además, se aprecia un resello 'VIII', característico de los realizados en 1641-1642, "cuando se resellaron monedas antiguas para convertirlas en piezas de 8 maravedís ante la crisis monetaria del siglo XVII", indica el informe.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Moneda acuñada durante el reinado de Felipe IV

Todo ello ha servido para ratificar que la moneda original sería un maravedí de cobre acuñado durante el reinado de Felipe IV (1621-1665). Su valor económico es "reducido".

Pero el informe preliminar sí certifica su interés histórico, su valor etnográfico (como testimonio de la actividad humana en Ons en época moderna) y su relevancia para la interpretación del patrimonio marítimo del Parque Nacional.

En este sentido, el descubrimiento es "coherente" con el contexto histórico conocido para la isla. Entonces, había un intenso tráfico marítimo entre puertos gallegos, portugueses y rutas atlánticas.

Así como la presencia de marineros, pescadores y pobladores estacionales en la isla. Igualmente hay existencia de naufragios en el entorno del archipiélago.

Los siguientes pasos serán registrar el hallazgo en el inventario de bienes culturales del Parque y considerar su uso en materiales divulgativos.