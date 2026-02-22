Las primeras informaciones apuntan a que presentaría una herida de bala

Luto en la NFL por la muerte de Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys, a los 24 años

La NFL ha informado de la muerte de Rondale Moore, jugador de los Minnesota Vikings. El receptor, de 25 años, fue hallado sin vida en el garaje de su domicilio, según confirmaron fuentes oficiales. “Estamos profundamente entristecidos por la desgarradora noticia del fallecimiento repentino de Rondale Moore”, aseguran en un comunicado.

Según las primeras informaciones, el jugador presentaría una herida de bala. De momento, las autoridades están investigando para esclarecer las causas de su muerte. Así, también analizan sus publicaciones recientes en redes sociales en busca de información.

"No cambió nada, no me siento mejor", dijo en uno de sus mensajes

En uno de esos mensajes, el futbolista había escrito: “Arreglé los últimos ocho meses, pero no cambió nada, no me siento mejor. No he publicado en ninguna de mis páginas mientras arreglo esta pequeña vendetta”. El jugador estaba atravesando un periodo deportivo complejo por las lesiones que había sufrido y que habían afectado a su estado de ánimo.

El entrenador de los Vikings, Kevin O’Connell, se ha pronunciado tras hacerse pública la noticia: “Estoy devastado. Era un joven humilde y respetuoso. Como jugador fue disciplinado y resiliente. Todos estamos desconsolados”. Tanto la NFL como la franquicia de Minnesota despidieron al jugador con mensajes en los que destacan su talento y dan sus condolencias a la familia.

Algunos equipos de fútbol americano han querido dejar un pequeño homenaje al joven jugador en las redes sociales.