Patricia Martínez 08 OCT 2025 - 03:00h.

En todo el Parque Nacional se han registrado 511 parejas, 600 menos que hace una década

Desde Anduxía reclaman medidas urgentes para salvaguardar el futuro de esta especie emblemática

PontevedraEs sin duda una de las especies más emblemáticas de las que habitan el Parque Nacional de las Illas Atlánticas, especialmente en la isla de Ons, donde se encuentran las mayores colonias reproductoras de la península y de Europa. Pero el cormorán moñudo está en peligro. Los últimos datos de seguimiento de evolución de su población son más que preocupantes y marcan un alarmante récord.

La memoria de seguimiento de las aves marinas del Parque Nacional correspondiente al año 2024 refleja el número más bajo de parejas reproductoras de su historia, con solo 511 en todo el parque. “Son 600 parejas menos que hace una década”, advierten desde el colectivo ecologista Anduxía de Bueu, quienes han lanzado un mensaje de alerta sobre estas aves. “La caída es bastante preocupante en estos años, el máximo histórico fue en el año 2014, cuando había 2.000 parejas, y en 2024 la caída ha sido brutal, una bajada de 75% en los últimos 20 años” detalla Susana Bastón, portavoz de Anduxía.

El informe del propio Parque Nacional constata que en la isla de Ons la situación es aún más preocupante, por primera vez desde que hay registros en la isla de Ons el número de parejas reproductoras de cormorán moñudo está por debajo de las 300, con un total de 287, “la cifra más baja de la historia”, alertan.

El archipiélago es uno de los principales centros de cría de Europa y el mayor de la Península Ibérica

El cormorán crestado o cormorán fangoso (Gulosus aristotelis) es sin duda la especie más importante del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, no sólo por constituir uno de los principales centros de cría de Europa y el mayor de la Península Ibérica, sino por ser la especie que mejor representa sus valores naturales. La unión entre el entorno marino, que cubre más del 80% del parque, y el entorno terrestre se produce a través de esta ave marina que anida en sus magníficos acantilados y pesca en sus ricos fondos marinos.

Por lo tanto, la desaparición de esta especie como nidificante en las Islas Atlánticas supondría una pérdida capital para el Parque Nacional, al ser una especie emblemática del mismo, como alertan desde Anduxía.

Cualquier alteración grave del entorno natural, y especialmente del marino de estas islas, se refleja casi inmediatamente en el estado de las poblaciones de esta especie, explican desde el colectivo ecologista. Sucedió con la catástrofe del Prestige, y sucede ahora "con la disminución de pesquerías como la del bolo, la presencia de redes de pesca, la excesiva presencia de turismo náutico, con motos acuáticas en las zonas de alimentación, la llegada del visón americano que es un depredador, y la pesca furtiva (abulón) están afectando gravemente a la situación de esta especie", especialmente en las islas Cíes y Ons, que albergan el 90% de las parejas reproductoras del Parque Nacional, tal y como detalla el colectivo de Bueu en su informe sobre la situación de estas aves.

Reclaman que se tomen medidas urgentes para proteger a estas aves

Igual que para otras especies, el Parque ya ha tomado medidas, como en el caso del visón americano, con el que se mantiene un control de seguimiento continuo de esta especie mediante la colocación de trampas que han erradicado su presencia en las islas en los últimos años, impidiendo así que depreden a los cormoranes, este colectivo ecologista reclama que se tomen medidas urgentes para proteger a estas aves, como la prohibición de redes de enmalle a menos de 30 metros de profundidad, la prohibición cautelar de la pesca comercial del bolo en las Islas Cíes, la redacción de un protocolo de actuación específico de protección o la delimitación de los límites de navegación en las Islas Cíes. También consideran fundamental que se controlen las actividades de pesca furtiva. “Tenemos constancia de que se hace pesca ilegal, se hace ruido y esto espanta a los cormoranes” denuncian desde Anduxía.

Ante este escenario preocupante, el colectivo ecologista de Bueu ha presentado un escrito ante el Parque Nacional Illas Atlánticas solicitando que se aborde el problema de manera urgente para intentar solucionar la caída de una especie emblemática para el archipiélago.