Patricia Martínez 07 MAR 2026 - 18:30h.

La ruta incluye visitas a varios pazos con jardines emblamáticos en plena floración

Se ofrecen más de 2.500 plazas en 13 rutas diferentes

Compartir







Santiago de CompostelaLos Trenes Turísticos de Galicia están a punto de salir de la estación. Esta iniciativa que se realiza a través de la colaboración de Renfe con Turismo de Galicia está a punto de ponerse en marcha. Este fin de semana comienzan a funcionar las primeras de rutas propuestas de uno de los planes que tiene más éxito en Galicia. Así, los trenes se estrenan con un recorrido ideal para esta época, previa a la primavera, la Ruta de la Camelia en Flor, una excursión en tren de un día completo que permite visitar algunos de los pazos más emblemáticos del sur de la comunidad, y conocer jardines históricos en el momento ideal, ya que las camelias están en plena floración.

El viaje, programado para este 7 de marzo y que se repetirá en una nueva edición el sábado 21, combina tren y traslados en autobús para dejarse llevar por la belleza de los pazos y las camelias, el paseo pausado y la calma. El itinerario de esta Tren de la Camelia en Flor parte de Santiago, hasta Pontevedra, y termina en Vilagarcía de Arousa. Por el camino, se incluyen tres paradas con nombre propio: Pazo de Quinteiro da Cruz, Pazo de Lourizán y Pazo de Rubiáns, tres escenarios donde la camelia, la flor reina del invierno gallego, luce en todo su esplendor en sus jardines.

Esta ruta comenzó a realizarse en 2023, coincidiendo con la época de floración de esta planta y pone en valor una de las especies más características de Galicia, a donde las camelias llegaron a finales del siglo XVIII. Su entrada se hizo a través precisamente de las casas y pazos de la nobleza, aunque poco después, esta icónica flor se extendió por los jardines de toda la comunidad.

PUEDE INTERESARTE Los dos destinos turísticos españoles para viajar en Semana Santa que recomiendan los medios británicos por sus precios bajos

Este año se pondrán a la venta 13 rutas con variedad de experiencias

Todas las excursiones de los Trenes Turísticos de Galicia son de un día de duración y tienen un precio de 50 euros para los adultos; y de 25 euros, para niños menores de 14 años. Los billetes se pueden adquirir en las taquillas o en la web de Renfe.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pero esta no es la única propuesta de los Trenes Turísticos de Galicia. Este año se ofrecen hasta 13 rutas, que permiten desde asomarse a uno de los acantilados más altos de Europa, disfrutar de la viticultura heroica, conocer algunos monasterios medievales de Galicia, o las diferentes rutas del Caminos de Santiago.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Con todas ellas, se abarca un amplio programa de experiencias turísticas, entre ellas paisajísticas, patrimoniales y enogastronómicas, con el tren como eje y modo central de transporte.

La edición de 2026 de los Trenes Turísticos de Galicia tiene previstas un total de 2.530 plazas, repitiendo las mismas 13 rutas que en 2025. Además de la Ruta de la Camelia, en junio se inician las Rutas de los Faros (con salidas en junio, julio, agosto y septiembre); la de A Ribeira Sacra por el Sil (en junio, julio, agosto y de septiembre); la de A Ribeira Sacra por el Miño (en junio y septiembre); y la de los Monasterios (con salidas en junio y julio). A partir del mes de julio comienzan las Rutas de Valdeorras-Ribeira Sacra; la de las Rías Baixas, y la de O Ribeiro-Rías Baixas. En el mes de agosto salen las Rutas de As Mariñas; la de los Pazos y Jardines; la de Monterrei; la del Museo MEGA y A Coruña de 1906; y la de los Quesos.

92% de ocupación en la edición del año pasado con rutas agotadas

Los Trenes Turísticos de Galicia son ya una cita de éxito en la programación turística en Galicia. En 2025 alcanzó más de un 92% de ocupación, con algunas rutas en las que casi se agotaron la totalidad de las plazas, como la de los Quesos, las de Ribeira Sacra del Miño y el Sil, la de las Rías Baixas y la de los Faros. Precisamente esta última fue galardonada con el premio 'Tourism-Friendly' en la categoría de viajes de corta distancia, convocado por la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC).

La iniciativa se alinea con la Estrategia de Turismo 2030 de la Xunta de Galicia, que hace de la sostenibilidad una de sus claves. Además, permite avanzar en la desestacionalización del destino, al proponer viajes en fechas fuera de la temporada alta. También abunda en la redistribución de la oferta, acercando a turistas a destinos más allá de los lugares de mayor demanda.