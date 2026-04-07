Patricia Martínez 07 ABR 2026 - 19:30h.

Los hermanos Orgaz ya se habían llevado el primer premio el año pasado con su colección Mitra

Camariñas cerró con récord de asistencia y más de 23.000 personas la 35ª edición del evento que ya es una referencia

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Camariñas, A CoruñaEstefanía y Pedro Orgaz sabían ya lo que era desfilar con sus creaciones en la Mostra do Encaixe de Camariñas. Y sabían lo que era llevarse el primer premio, tras conquistar el año pasado al jurado profesional con su colección Mitra. Pero este fin de semana ha vuelto a pasar. Y esto sí que no lo esperaban. Sorprendidos y emocionados recogían su galardón este pasado domingo en la clausura de la Mostra. "Confiábamos en nuestro trabajo, pero teníamos dudas, al haber ganado el año pasado, era difícil pero nos quedamos muy sorprendidos", cuenta Estefanía, aún con la resaca emocional de todo lo vivido estos días.

Los hermanos Orgaz han marcado un hito histórico: es la primera vez que unos participantes repiten primer premio y además lo hacen dos años seguidos. Así, el pasado domingo recibían por segunda vez el primer premio en el concurso de jóvenes diseñadores de la mano de la alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua.

Albor, la agradable sensación de la primavera que asoma plasmada en las prendas

Su colección Albor la definen como "una sensación que queríamos transmitir", explica Estefanía: "Cuando empieza a llegar la primavera a Galicia, un día que te levantas temprano y el tiempo empieza a ser más agradable, hay niebla pero hay ya gotitas de rocío, en los pétalos, todo eso lo queríamos transmitir y por eso la titulamos Albor, porque empieza un nuevo día", detalla. "Es una sensación muy agradable, plasmada con flores, con encajes y gotitas de rocío en todas las prendas, parecen brillos, pero son las gotas del rocío de la mañana", cuenta Estefanía, que compagina la creación con su hermano con el trabajo de estilista.

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El triunfo de los hermanos Orgaz supone la confirmación de una trayectoria que ya había despuntado el año pasado, en un concurso entre los más consolidados dentro del mundo de la moda, y en el seno de una Mostra que cada año entrelaza la tradición con el diseño más contemporáneo. El año pasado, Pedro y Estefanía se llevaron el premio en el concurso de jóvenes diseñadores por su colección Mitra, todo un homenaje al Entroido gallego donde hicieron un guiño especial a los peliqueiros.

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Estos hermanos coruñeses trabajan diseñando juntos, navegando a menudo según han contado, entre la sinceridad extrema que da la confianza. "Como ya nos conocemos, sabemos lo que nos gusta a uno y a otro, tenemos esa compenetración, discutimos pero todo acaba siendo un engranaje, y acaba funcionando", detalla Estefanía sobre el trabajo mano a mano entre hermanos.

Ambos comparten también una marca online de ropa vintage, Oribu, de prendas y accesorios especiales, con la que han realizado colaboraciones con artistas como Álvaro de Luna, Omar Montes o Dani Fernández, entre otros.

Estefanía agradece el impulso que supone este reconocimiento: "Aún lo estamos asimilando, a ver cual es el siguiente paso, pero seguiremos encaminados a la moda seguro", afirma entre la sorpresa y la emoción por lo conseguido.

29 nuevos creadores compitieron en un concurso de referencia para los nuevos diseñadores

El segundo premio del concurso fue para Marina Lamelo con su ’Expediente 1885’; el tercer premio del concurso recayó en ‘Araiz’, de Sheila Pérez Garrido; y el cuarto premio del concurso de nuevos creadores fue para fue Marina Martín García y Javier Requena con su colección ‘Mater Sancta'.

Hasta 25 colecciones firmadas por 29 jóvenes creadores, formados en las principales escuelas de moda del país, compitieron esta edición del concurso. Una cita de nuevo convertida en uno de los grandes atractivos del evento, no solo por la calidad técnica y creativa de las propuestas, sino también por la capacidad del encaje de Camariñas para seguir inspirando a nuevas generaciones de diseñadores.

La Mostra do Encaixe de Camariñas, una cita consolidada en la Semana Santa gallega

Más de 23.000 personas pasaron este pasado fin de semana por la XXXV edición de la Mostra do encaixe, celebrada en Camariñas, todo un récord de visitantes para una cita que continúa creciendo cada año, y que se consolida como una de las propuestas de ocio y cultura de referencia en la Semana Santa en Galicia.