Patricia Martínez 14 ABR 2026 - 18:30h.

La Xunta de Galicia aprobó un protocolo específico pero en el área de Vigo no se había puesto en marcha

Desde la plataforma Loita han animado a las familias a denunciar si las separan de sus bebés tras el parto

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VigoEl Área Sanitaria de Vigo es la única de las siete áreas gallegas en la que, en la actualidad, la embarazada no puede estar acompañada durante el parto en el quirófano y no puede hacer “piel con piel con su bebé recién nacido, siempre que no haya riesgos para él. El protocolo establecido en la Guía de acompañamiento a la mujer, y del contacto piel con piel en la cesárea se puso en marcha hace dos años desde la Xunta de Galicia, pero en el centro vigués apenas han podido disfrutarlo un número limitado de madres, por falta de un espacio adecuado y de personal. Ahora, desde el área han anunciado desde el próximo mes se podrán retomar las cesáreas humanizadas en el hospital Álvaro Cunqueiro.

La plataforma Loita lleva tres años movilizándose sin descanso para defender el derecho de los menores a estar siempre acompañados de sus madres en la asistencia sanitaria, y defender este derecho en el nacimiento siempre ha sido una de las prioridades para la plataforma.

Tras sus demandas, en 2024 finalmente la Conselleria de Sanidade aprobó la creación de la Guía de acompañamiento para que todas las áreas sanitarias la aplicaran adaptándola a sus realidades. La intención era que se pudiera normalizar y homogeneizar el protocolo en todos los hospitales públicos gallegos, y humanizar las cesáreas, pero en la práctica pocas familias pudieron disfrutar de este derecho en el área de Vigo. Desde la plataforma recuerdan que uno de cada cuatro bebés nace por cesárea actualmente, "así que este es un problema que afecta a muchas familias", recuerda Tamara G. Campos, portavoz de la plataforma.

Las matronas se plantaron al no reforzarse el personal para desarrollar el protocolo

La iniciativa se implantó en el hospital vigués Álvaro Cunqueiro en su fase 1, la que afecta a las cesáreas programadas y de bajo riesgo, pero sin haber desarrollado los protocolos específicos necesarios y sin un grupo de trabajo para progresar en su instauración. Fue entonces cuando las matronas del centro vigués se plantaron: hace un año denunciaron que no se había reforzado el personal para ponerlo en marcha ni tampoco tenían un espacio adecuado para llevarlo a cabo.

Entonces, los responsables del área sanitaria viguesa reconocieron que la puesta en práctica de esta guía implicaba una “reorganización de los espacios que permita continuar con el desarrollo de las diferentes fases dispuestas en dicho plan” y esto implicaba la “selección del mejor espacio y la posible reubicación de otros servicios”. Pero ha pasado un año y hasta ahora no ha habido avances ni progresos.

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Desde Loita han animado a las familias a denunciar la situación

En la actualidad, la mujer se recupera sola de la anestesia en una sala de reanimación general, un lugar que no se considera demasiado apropiado para llevarle el recién nacido, ya que hay pacientes de todo tipo.

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Y desde Loita no han cesado en sus peticiones: "Hemos estado exigiendo que se cumpla la Guía de Acompañamiento en Cesáreas del propio Sergas, igual que lo están haciendo ya el resto de los hospitales gallegos en mayor o menor medida”, han recordado desde Loita. Y han animado todos estos meses a que las familias del área viguesa denuncien la situación y pongan reclamaciones oficiales, en caso de negarse el derecho a hacer “piel con piel” y en caso de que fueran separadas dos sus bebés por el “capricho de algunos profesionales desactualizados, porque el “piel con piel salva vidas”, han recordado.

La situación se desbloqueará en unas semanas con más personal y un espacio habilitado

Ahora, desde el área sanitaria se da por fin un paso adelante para poder aplicar esta guía, y humanizar el proceso de las cesáreas. Desde el área han confirmado que la situación se desbloqueará en las próximas semanas, ya que se ha legado a un acuerdo con todas las partes implicadas y se prevé que se pueden retomar el próximo mes de mayo.

La solución pasará por adaptar una PTR para poder hacer el proceso con garantías para las madres y los bebés, mejorando su dotación técnica, e incrementando el número de matronas por turno. Desde ahora la intención de la dirección del centro es hacerlo “siempre que sea posible”, reiteran.

Desde la plataforma Loita se muestran "esperanzadas y contentas" con la decisión pero con cierta desconfianza "ya que no es la primera vez que se intenta poner en marcha". Sus demandas no han cesado en los últimos meses, porque “las familias del área de Vigo no merecen ser discriminadas por los problemas internos del Hospital Álvaro Cunqueiro” como han manifestado desde el colectivo. Y por eso agradecen la movilización de todas las familias que han presentado reclamaciones. "Sabemos que hay muchos profesionales dentro del hospital están a favor que de esto se ponga en marcha y funcione", recuerda Tamara G. Campos.