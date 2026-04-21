Patricia Martínez 21 ABR 2026 - 13:06h.

Los agentes montaron un dispositivo de vigilancia dos noches seguidas en las mismas playas

La segunda noche localizaron a los mismos furtivos del día anterior y en la misma zona

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VigoLa Policía Local de Vigo ha localizado a dos mariscadores furtivos que estaban extrayendo almejas de forma ilegal en dos playas de Teis. Los agentes sorprendieron a los furtivos durante dos noches consecutivas en la misma zona, y pudieron localizarlos gracias a un dron de visión nocturna.

Según ha informado la Policía Local viguesa, los agentes de la Unidad de Drones (Fénix) realizaron el pasado jueves por la noche un operativo de vigilancia en las playas de la ETEA y Ríos, en el barrio vigués de Teis. Durante el operativo, localizaron gracias a las cámaras térmicas del dron de visión nocturna a dos varones, que estaban extrayendo almejas en ese arenal, aprovechando las horas de marea baja.

En un primer momento, localizaron un varón realizando actividades furtivas en la playa de Ríos, que fue captado por las cámaras térmicas, y pudieron verificar que estaba mariscando, ya que llevaba una azada pequeña, para remover la arena. Cuando fue interceptado, este hombre, de 55 años, arrojó apresuradamente un cubo con las capturas hacia una zona alejada de la orilla.

Al operativo se le unió una dotación de Policía Autonómica, quienes se coordinaron con la unidad Fénix, para proporcionar cobertura e información, y mediante las imágenes de la cámara térmica, situar la posición del furtivo y su interpretación, debido a la nula visibilidad durante la noche.

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Un rato después, y gracias a esa visión nocturna del dron, se localizó a otro varón, un “viejo conocido” de la Policía, por realizar este tipo de actividades, también de 55 años, y que a su vez fue identificado y denunciado.

Los agentes volvieron por segunda vez, la noche siguiente a la misma zona

Los agentes volvieron la noche siguiente a la misma zona, para realizar nuevas tareas de vigilancia. Y nuevamente detectaron la presencia de un hombre efectuando actividades furtivas en la playa de Ríos de Fora, siendo captado por las cámaras y verificando como el mismo realizaba actividades de marisqueo sin utensilios, portando una bolsa pequeña. Cuando se disponía a abandonar el arenal, el hombre fue interceptado, en la bajada a la antigua Etea, reconociendo que había estado intentando coger almejas pero que no llevaba ninguna captura. Para sorpresa de los agentes, el hombre resultó ser C. C. B, de 55 años, el primer identificado la noche anterior, en otra playa de la misma zona.

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Lo más curioso de que la operación es que ese no fue el único reincidente esa noche. Continuando con la vigilancia, en la playa de Ríos de dentro, los agentes localizaron a otra persona más realizando actividades furtivas, que resultó ser el otro varón de la intervención del día anterior, y quien en esta segunda noche portaba algunas almejas en el interior de un capacho cuando fue interceptado por los agentes.

Los bivalvos capturados fueron devueltos a su hábitat natural, en las inmediaciones, y ambos fueron denunciados en los mismos términos que la durante la vigilancia anterior.