Celia Molina 07 MAY 2026 - 12:18h.

El diestro vestirá de rosa y oro este domingo en Las Ventas, en honor a María Caamaño, la niña fallecida por sarcoma de Ewing

El agradecimiento de la Asociación de María Caamaño tras su muerte: "Tú legado empieza ahora"

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Durante su larga enfermedad, María Caamaño, la niña salmantina de 13 años que murió el pasado 16 de abril por un sarcoma de Ewing, conoció a muchos personajes famosos a los que conquistó con su fuerza y su sonrisa. Uno de ellos fue Gonzalo Caballero, el torero al que ella, como aficionada a los toros, pidió un autógrafo y se acabó convirtiendo en uno de sus mayores apoyos en la visibilidad de este agresivo cáncer infantil.

Tras su prematura muerte, futbolistas como Álvaro Morata se despidieron de ella, tras conocerla aquel inolvidable día en el que María, como fanática del fútbol, ayudó a los jugadores de la Selección Española de Fútbol a levantar la Eurocopa que ganó nuestro país en el verano de 2024. Morata dijo que había "aprendido muchísimo" de la pequeña - como todos los que la conocieron - y ahora es el torero quien quiere rendirle un bonito homenaje a su recuerdo.

En sus redes sociales, Caballero ha anunciado que volverá a lucir el traje de color rosa y ribetes dorados que la niña escogió para sus corridas benéficas, publicando una serie de fotografías con dicho traje, María y la hermana de ésta, Lucía, que la acompañó hasta en sus últimos segundos de vida.

"Os va a emocionar el capote que llevaré"

"Este domingo, en homenaje a nuestra Princesa María vestiré de Rosa y oro en Las Ventas. El traje de luces que ella eligió para sus corridas benéficas. Después del percance que sufrí en el hombro no quería volver a ponérmelo nunca más. Pero el otro día, en el hospital, le prometí a su hermana que me lo pondría el 10 de mayo. Que la pequeña nos iba a empujar a triunfar y se lo regalaría después", ha dicho el diestro en su cuenta de Instagram.

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"Lucia ha dado una lección a todos de lo que es el amor verdadero y lo que significa estar al lado de alguien y ayudarle ante la adversidad. Jamás he conocido una hermana como ella y es mi forma de agradecerle todo lo que nos ha enseñado. Quiero dar las gracias a @sastreriapacomendez por algo tan especial como ha hecho en el capote con el que torearé este domingo, estoy seguro que os va a emocionar a todos" ha añadido, creando máxima expectación entre los seguidores de la pequeña.

Para terminar, Gonzalo ha admitido lo mucho que le duele la pérdida de María quien, como otros jóvenes conocidos de nuestro país, como Elena Huelva o Aless Lequio, murieron a causa del sarcoma de Ewing: "Cuesta mucho asimilar que María no está con nosotros, pero cada día que pasa comprendes cosas nuevas de la grandeza de su corazón y de todo lo que hacía… Este mundo se te queda muy pequeño Princesa. Este domingo todo va por ti. Por mi promesa y por tu amor. Te quiero enana", concluyó, como preludio de su próxima corrida en el marco de las fiestas de San Isidro en Madrid.