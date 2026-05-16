Patricia Martínez 16 MAY 2026 - 06:30h.

Águeda Ubeira fundó su empresa de platos tradicionales a base de proteínas vegetales hace solo tres años

El premio reconoce reconoce a los emprendedores gallegos capaces de construir compañías con impacto, ambición y capacidad de transformación.

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NigránÁgueda Ubeira, CEO de Vanetta Food, se ha reinventado profesionalmente varias veces a lo largo de su vida. Ahora acaba de recibir el Premio Emprendedor del Año en Galicia 2026, en el marco de The Way Startup Summit, el congreso de referencia para startups y emprendedores en España y Portugal celebrado hace solo unos días en Vigo. Un galardón que reconoce a aquellos emprendedores gallegos capaces de construir compañías con impacto, ambición y capacidad de transformación.

Y de esto sabe bastante esta gallega, al frente desde hace tres años de Vanetta, una empresa start up, del sector foodtech que apuesta por preparaciones de comida vegana que recuerdan a platos tradicionales, de “los de toda la vida”, pero elaborados con proteínas de origen vegetal.

Hoy esta marca, nacida en Nigrán hace tres años, está presente en los lineales de muchos supermercados y tiendas especializadas, pero el camino hasta aquí no ha sido fácil, como cuenta Águeda, y tiene mucho de apuesta personal por algo en lo que creía firmemente.

Águeda y su marido y cofundador lo arriesgaron todo "por una idea"

Águeda recuerda como en 2020 prácticamente se arruinó, después de llevar unos años dedicada a proyectos de hostelería y eventos y montó un local en Nigrán. “Nos sirvió como prueba y ensayo y también como estudio de mercado de lo que podía ser el futuro proyecto de Vanetta”, cuenta. A su lado, su marido y cofundador, Manuel Vila. Ambos se definen como una pareja que “lo dejaron todo y arriesgaron su vida por una idea". Vanetta nació en 2023, con la idea de “revalorizar la cultura gastronómica, popular, a través de platos tradicionales, pero en un formato a partir de proteínas vegetales”. Así llegó la “zorza” gallega, el “lomo” adobado, el “cachopo” asturiano o el siguiente lanzamiento que preparan ya, un untable de “morcilla” matachana, típica de una zona de León. “Buscamos platos tradicionales, porque encontramos que aquí había un hueco”, explica la empresaria.

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“Hay un mercado abierto de gente que quiere volver a los sabores tradicionales, a los platos de toda la vida, pero por diferentes razones no quiere comer productos de origen animal, y nosotros estamos ahí”, detalla. Águeda habla de “zorza” o de “cachopo”, pero recuerda que, en muchos locales, sus productos están en la sección de frutería. "Somos frutas y legumbres, sabemos dónde estamos desde el primer minuto, yo puedo estar hablando de zorza vegana, pero en la etiqueta pone producto de soja al estilo de la zorza gallega, nosotros entendemos el etiquetado de manera diferente, pero no tenemos ningún tipo de problema en defender que somos vegetales”.

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“Buscamos aportar una proteína completa”, explica, “y la zorza que hacemos, a base de soja le puede comer un gran espectro de población, que quizás no podía comer la zorza animal, gente que tiene problemas de colesterol y ahora sí puede, además de quien no come carne por motivos religiosos, por principios”, añade. Porque como recuerda Ubeira, “la tendencia mundial, independientemente de que seas vegano, vegetariano o lo que sea, es la de reducir el consumo de carne y esta es la apuesta que nosotros hacemos”.

La marca está presente en 400 puntos de venta

Tres años después de “lanzarse”, Águeda vive el momento actual con una mezcla de vértigo e ilusión, “sigo diciendo que soy una inconsciente desde el minuto uno”, porque estos tres años han pasado “muy rápido”. Tres años en los que han convertido “su apuesta” en una de las una de las marcas emergentes con mayor proyección dentro del ecosistema emprendedor gallego, con una imagen fresca y una comunicación desenfada para llegar a amplios segmentos de púbico, no solo el vegano.

“Dejamos todo por esto y ahora ver un equipo entre 12 y 17 personas, siendo una empresa pequeña, desde Nigrán, que no pertenece a ninguna multinacional, y que tenemos 400 puntos de venta, estamos en supermercados, vamos a cerrar una operación con México es tremendo”. “A veces se recogen resultados y a veces que no, yo tengo la suerte de que me ha tocado, pero es una lucha continua”, resume Águeda, que ya está pensando en su próximo lanzamiento, “como un cohete” desde Nigrán, para el mundo.