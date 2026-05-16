Mabel Cupet Sevilla, 16 MAY 2026 - 05:30h.

El caso salió a la luz de manera casual, después de que la mujer recibiera en abril dos cartas dirigidas a personas que no conocí

El ayuntamiento dice que el origen del problema estaría en un fallo administrativo relacionado con la empresa del agua, Emasesa

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Una vecina de Sevilla ha denunciado que descubrió que dos desconocidos figuraban empadronados en su vivienda sin su consentimiento ni conocimiento previo. El caso salió a la luz de manera casual, después de que la mujer recibiera en abril dos cartas dirigidas a personas que no conocía, aunque enviadas correctamente a su domicilio. Lo que inicialmente creyó que era un simple error postal terminó revelando una situación que todavía investiga el Ayuntamiento hispalense.

Como recoge el Diario ABC, la afectada explica que días después acudió a su distrito municipal para solicitar documentación relacionada con una beca de su hija. Aprovechó entonces para comentar la llegada de aquellas cartas. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando le entregaron la hoja de padrón colectivo necesaria para el trámite: en un anexo aparecían los nombres de los destinatarios de las cartas como residentes vinculados a su vivienda.

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Empadronamiento por estancias temporales

Desde el propio distrito le explicaron que ese anexo recoge estancias temporales en el domicilio, una fórmula que puede utilizarse, por ejemplo, cuando un familiar permanece unos meses alojado en la vivienda. El problema es que ella asegura no conocer absolutamente de nada a esas personas.

La mujer sostiene que nadie comprobó realmente si esas personas vivían allí. Además, lamenta no haber podido acceder a más información debido a la normativa de protección de datos.

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Cambio en el contrato del agua

La situación dio un giro aún más inquietante cuando descubrió que el contrato del agua había dejado de estar a su nombre y figuraba vinculado a los supuestos inquilinos. Tras contactar con la empresa municipal, comprobó que no existía ningún contrato asociado a su DNI.

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Los desconocidos, habían estado abonando el suministro desde el verano pasado, motivo por el que nunca sufrió un corte de agua pese a no estar pagando las facturas. Finalmente, tuvo que realizar todas las gestiones para recuperar la titularidad de los servicios y asumir los pagos pendientes.

Ante el temor de que la situación pudiera acarrearle consecuencias legales, decidió presentar una denuncia ante la Policía. La mujer asegura que llegó a preocuparse por la posibilidad de ser investigada por Extranjería e incluso sancionada económicamente, al poder interpretarse que estaba obteniendo algún beneficio económico indirecto.

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Investigación abierta del Ayuntamiento

Finalmente, un inspector del padrón acudió al domicilio para verificar quién reside realmente en la vivienda y levantar un acta que permita corregir la situación administrativa. Aun así, la mujer reconoce que continúa preocupada.

Según fuentes municipales confirmadas por este medio, han aseguran que el Ayuntamiento tiene constancia del caso y que los hechos continúan bajo investigación. No obstante, a la espera del informe técnico definitivo, las primeras comprobaciones apuntan a que la familia extranjera figura empadronada de manera correcta y que el origen del problema estaría en un fallo administrativo relacionado con Emasesa y la gestión de la facturación del suministro de agua.