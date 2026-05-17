La revalorización de las pensiones o de las ayudas y subsidios no contributivos aumentan la protección de pensionistas y personas en situación de vulnerabilidad

Cambios en las pensiones en 2026: el nuevo método que se aplica desde el 1 de enero

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Los pensionistas españoles tienen más posibilidades de escapar a situaciones de vulnerabilidad o riesgo de pobreza o exclusión social que algunos de los socios comunitarios gracias al sistema público de pensiones. Una situación que se repite con el sistema de protección social que apoya a familias e individuos con ingresos como el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o, incluso, el subsidio a los mayores de 52 años.

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Pensiones máximas y mínimas

La revalorización anual con el IPC ha situado la pensión máxima contributiva en 3.359,60 euros mensuales, en 14 pagas, lo que supone 47.034,40 euros al año. Esta cifra marca el tope que puede percibir un jubilado con una carrera completa de cotización y se actualiza conforme al mecanismo de revalorización vigente.

En el extremo opuesto, las pensiones mínimas también registran un incremento significativo. Para los mayores de 65 años con cónyuge a cargo, la cuantía mínima asciende a 1.256,60 euros mensuales, equivalentes a 17.592,40 euros anuales.

En los hogares unipersonales, la pensión mínima de jubilación es de 936,20 euros al mes (13.106,80 euros anuales), mientras que para quienes tienen cónyuge no a cargo se fija en 888,70 euros mensuales (12.441,80 euros al año). Estas cuantías reflejan un incremento superior al 7 % en la mayoría de los casos, aunque las pensiones con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares suben un 11,4 %, en línea con el refuerzo de las rentas más bajas.

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En paralelo, la base máxima de cotización ha subido hasta situarse en 5.101,2 euros al mes, un 3,9 % más que en 2025, lo que afecta a las aportaciones de los salarios más altos y a la futura pensión de quienes cotizan por esas bases.

Subsidio para mayores de 52 años: 480 euros y cotización reforzada

El subsidio para mayores de 52 años se mantiene en 2026 su cuantía mensual de 480 euros, equivalente al 80 % del IPREM. Sin embargo, su principal valor no está en la prestación económica, sino en la cotización que genera para la futura jubilación.

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Este subsidio cotiza por el 125 % de la base mínima del Régimen General. Con la base mínima fijada en 1.424,40 euros mensuales en 2026, la cotización se realiza sobre 1.780,50 euros al mes. Esto supone que, aunque el beneficiario reciba 480 euros, su carrera de cotización computa como si estuviera cotizando por una base muy superior, lo que mejora notablemente su futura pensión.

Ingreso Mínimo Vital: subidas del 11,4 % y nuevas cuantías

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) experimentó en 2026 una de sus mayores actualizaciones desde su creación. La prestación fue incrementada en un 11,4 %, en línea con el incremento de las pensiones no contributivas.

Para un adulto solo, la renta garantizada se sitúa en 733,60 euros mensuales (8.803,20 euros anuales). A partir de ahí, las cuantías aumentan según el tamaño y la composición del hogar. Por ejemplo:

1 adulto + 1 menor: 953,68 €/mes

1 adulto + 2 menores: 1.173,76 €/mes

2 adultos + 2 menores: 1.393,84 €/mes

Hogares de 5 o más miembros: 1.613,92 €/mes

Estas cifras representan el tope garantizado, no lo que se cobra directamente: el IMV cubre la diferencia entre esos importes y los ingresos del hogar.

Además, las pensiones no contributivas, que sirven de referencia para el IMV, también suben un 11,4 %, reforzando la protección de los hogares con menos recursos.

Salario Mínimo Interprofesional: 1.221 euros al mes

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se incrementó en 2026 en un 3,1 %, quedando fijado en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que supone 17.094 euros al año.

La revalorización constante impulsada por los Gobiernos de coalición ha acercado este SMI al sueldo más habitual entre los trabajadores españoles. Así, la brecha entre ambos se ha reducido drásticamente en los últimos años, estrechando la distribución salarial y desplazando el salario más frecuente hacia la franja comprendida entre los 1.221 y los 1.350 euros mensuales.