El tribunal obliga a la multinacional norteamericana a mantener la información en el envase sobre la reducción del contenido al menos cuatro meses

Guía para detectar la reduflación en 2025: cuando las marcas te dan menos producto por el mismo precio (o más)

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Un tribunal alemán ha condenado a la multinacional estadounidense Mondelez, propietaria de Milka, por reducir el tamaño de su famosa tableta de chocolate sin advertir de forma clara a los consumidores. La sentencia considera que la compañía recurrió a un “envase engañoso”, al mantener el mismo formato exterior mientras disminuía el contenido y aumentaba el precio. Se desconoce el montante económico de la posible multa a la empresa por esta reduflación.

Según los hechos analizados por el Tribunal Regional de Bremen, en una información recogida por el diario alemán Sueddeutsche Zeitung, Mondelez redujo la tableta de 100 a 90 gramos sin modificar el largo ni el ancho del envase. La reducción se ejecutó mediante un cambio apenas perceptible. La sentencia apunta que el grosor de la chocolatina 'adelgazó' exactamente un milímetro. Paralelamente, el precio pasó de 1,49 euros a 1,99 euros, un incremento superior al 48 % para la variedad Alpine Milk. La empresa justificó la subida por el encarecimiento del cacao, pero el Centro de Consumidores de Hamburgo consideró que la explicación no era plausible y llevó el caso a los tribunales.

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Mantener la información a los consumidores durante cuatro meses

El juez coincidió con los argumentos de los defensores de los consumidores. Aunque el nuevo peso —90 gramos— figuraba en el envase, la información no se presentaba de forma “clara, comprensible y visible”, como exige la normativa alemana. La sentencia establece que, cuando un fabricante reduzca la cantidad de producto, deberá informarlo de manera destacada durante al menos cuatro meses, para evitar que los clientes compren pensando que adquieren la misma cantidad de siempre.

El tribunal calificó el caso como un “envase engañoso relativo”: no se trataba de un paquete sobredimensionado con poco contenido, sino de un envase idéntico al anterior que ocultaba una reducción interna. Para el consumidor medio, señaló el juez, resulta irreal esperar que detecte un cambio tan sutil en el grosor de una tableta reconocible por su icónico color morado.

La decisión llega después de que Milka fuera elegida “Envase Engañoso del Mes” y posteriormente “Envase Engañoso del Año 2025” en una encuesta del Centro de Consumidores de Hamburgo en la que participaron casi 35.000 personas. El fenómeno forma parte de la llamada reduflación, la práctica de reducir cantidades manteniendo o aumentando precios.

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Mondelez no es nueva en estas prácticas. En 2023, las TUC, también propiedad del grupo, fueron elegidas “Envase Engañoso del Año” por un caso similar. Según los expertos del centro de consumidores, los productos analizados aumentaron su precio un 28% de media el año pasado, muy por encima de la inflación general, situada en torno al 3%.

El portavoz del centro, Armin Valet, subrayó que el problema no es menor: “No se trata de cacahuetes; se trata de la sustancia real”. Para Valet, la fuerza de marcas como Milka reside en su reconocimiento inmediato en el estante, lo que hace que muchos consumidores no revisen cada detalle del envase. El tribunal respaldó esta visión, señalando que no puede exigirse al comprador que detecte reducciones tan discretas.

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La resolución judicial no obliga a Mondelez a volver al formato de 100 gramos, pero sí a informar de forma visible cualquier reducción futura. Para los consumidores, concluye el tribunal, la medida permitirá evitar sorpresas en el estante y reforzará su derecho a una información clara y completa sobre lo que compran.