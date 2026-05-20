Celia Molina 20 MAY 2026 - 12:45h.

En el auto judicial, la jueza constata "el odio al padre" de Jonathan Antic, mientras sus hermanas defienden su buena relación

Los documentos que aportó Jonathan Andic para descartar el riesgo de fuga y evitar la cárcel: desde el certificado de nacimiento de su hijo a su contrato de alquiler

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Tan sólo veinte minutos después de que la jueza declarara prisión provisional bajo fianza de un millón de euros para Jonathan Andic, hijo mayor del fundador de Mango fallecido, Isak Andic, su familia reunió el dinero necesario para que quedara en libertad. Esa misma mañana, y tras un año y medio de una blindada investigación, los Mossos d'Esquadra le detuvieron por el presunto homicidio de su padre, que cayó por un barranco de 150 metros de altura el 14 de diciembre de 2024.

Jonathan estuvo varias horas declarando en la comisaría de Martorell, a tenor de las incongruencias que los agentes habían encontrado en su declaración sobre el día de los hechos. Según su testimonio, él y su padre habían hecho una ruta por la zona de Collbató, en la montaña de Monserrat, cuando, al final del sendero, él se adelantó hacia el coche. Entonces escuchó un ruido y se dio cuenta de que padre se había resbalado y caído por el terraplén; caída que le causó una muerte irremediable.

Sin embargo, los posicionamientos GPS a los que tuvieron acceso los Mossos d'Esquadra no coincidían con esta versión, así como el lugar en el que el mayor de los Andic dijo que había aparcado el coche, incompatible con la propia geografía de la zona.

"Fuertes disputas" por la dirección de Mango

Tras su polémica detención, se han dado dos versiones de la relación que el fundador de Mango mantenía con su primogénito. Su madrastra, Estefanía Knuth, declaró en sede judicial que, durante los últimos años, ambos habían tenido "fuertes disputas" y que su vínculo atravesaba por un momento "muy delicado" antes de la fatídica muerte de Isak. Según la exgolfista, sus problemas se remontan a 2012, año en el que Isak le cedió a Jonathan la dirección de su imperio. En 2014, sin embargo, y tras unas pérdidas millonarias, le apartó de la gestión empresarial y él mismo volvió a ponerse al frente de su negocio textil.

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Judit y Sarah Andic dan apoyo incondicional a su hermano

De hecho, Estefanía explicó que, tras la intención de Isak de cambiar su testamento, Jonathan decidió mejorar su relación con él y, por eso, "le invitó a hacer una ruta por la montaña de Monserrat". Todos estos datos provocaron que los Mossos reabrieran el caso, siendo ratificados en el auto judicial, donde la jueza afirma, tras analizar el extenso informe de los agentes, que Jonathan sentía "odio hacia su padre" y que estaba "obsesionado con el dinero".

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Frente a estas afirmaciones del auto, las hermanas de Jonathan, Judith y Sarah Andic, negaron, en el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell, que su hermano tuviera una mala relación con su padre. Por el contrario, la familia insiste en que ambos se encontraban en un momento "excelente" y, por ello, tienen "el convencimiento sobre su inocencia es absoluto" ya que "no existen ni se hallarán pruebas de cargos contra Jonathan", aseguraron en su último comunicado.

La defensa de la inocencia de Jonathan choca frontalmente con la segunda afirmación del auto judicial, en el que la jueza descarta que Isak muriera a causa de un resbalón, puesto que las señales de su cuerpo indicaban que se había caído "como de un tobogán".