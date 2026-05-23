Patricia Martínez 23 MAY 2026 - 13:46h.

El sector busca la sostenibilidad, con materiales más ecológicos y la personalización

Más de la mitad de los fallecidos en 2024 fueron despedidos con incineraciones

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OurenseInnovación, sostenibilidad y personalización también en el adiós. Son las tendencias que marcan las novedades en el sector funerario y que se presentan estos días en la feria Funergal, que acoge cada año en Ourense a medio centenar de expositores, procedentes de 10 países y entre los que destacan empresas punteras y asociaciones de profesionales del sector.

Expourense se convierte cada año en el expositor de las tendencias más punteras del sector. La apuesta en esta edición mantiene una preferencia por los funerales más “sostenibles”, utilizando coches fúnebres eléctricos o híbridos; urnas hidrosolubles o reciclaje de los metales tras la incineración. También destacan las propuestas personalizadas completamente, con ataúdes que recrean las alfombras del Corpus Christi de Ponteareas o del Camino de Santiago, y el uso de la tecnología, apostando por velatorios “digitales”.

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Entre las novedades más curiosas de las presentadas en la feria también está un peluche, que se puede personalizar vistiéndolo con ropa de la persona o mascota fallecida, para tenerla siempre en el recuerdo, y las joyas que incorporan parte de las cenizas.

Un vale por flores para llevar al fallecido después del funeral

Las novedades también llegan por parte del sector floral. Rita Souto, florista de O Carballiño apuesta por usar flores blancas, pero también por nuevas estructuras, como cestas o modulares con nidos para que al concluir el funeral los miembros más allegados puedan llevarse a casa una parte del ramo como homenaje o recuerdo. Esta florista especializada también presentó una propuesta novedosa: “la tarjeta de condolencias regalo” que incluye las condolencias y un vale para un arreglo floral para la familia, para utilizar en otro momento distinto al del propio funeral ya que, como indica “a veces se juntas demasiadas flores y con esto, pueden llevarle flores en cualquier otra fecha señalada para el fallecido como Navidad o su aniversario”.

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La feria se celebra este fin de semana en Expourense y posiciona un año más a la ciudad en el mapa internacional del sector. Es la única feria funeraria de carácter internacional que se celebra en España, donde además la presencia de visitantes portugueses aumenta cada año, alcanzado más del 35% de las visitas.

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Más de la mitad de defunciones conllevaron una incineración

En 2024 se produjeron en España 433.547 defunciones y, por primera vez, la cifra de incineraciones superó el 50% en España. Este dato conlleva también el aumento de la oferta de productos y servicios relacionados con la custodia y conservación de las cenizas. Uno de los expositores presentó su “Columbario activo” que se instala en tanatorios que ofrecen ahora el servicio de custodia de las cenizas durante un tiempo determinado para que la familia pueda vivir su duelo, tener un espacio físico cercano al que acudir para rendirle homenaje y recordarle y tener un plazo para decidir qué quiere hacer con las cenizas. De hecho, el columbario expuesto en Funergal, con una espectacular imagen del Faro de Cabo Home, será instalado al concluir la feria en un tanatorio de Moaña (Pontevedra).

La feria cuenta además con la exposición “Cinenterios” promovida por la Asociación de Funerarias y Cementerios Municipales AFCM-Cementerios Vivos y que recoge una mirada cinematográfica que permite descubrir el patrimonio cultural que encierran los cementerios, proyectando una visión contemporánea de estos espacios de la memoria.