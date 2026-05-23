Patricia Martínez 23 MAY 2026 - 13:28h.

El partido decisivo se juega este domingo en Valladolid a partir de las 18.30 horas

Una campaña promovida por estudiantes consigue que el Deportivo cambie su nombre

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A CoruñaA pocas horas de que el Deportivo pueda vivir una noche histórica y volver de nuevo a Primera División, después de ocho años, A Coruña se ha teñido ya de blanquiazul. La ciudad se prepara para vivir uno de sus días más especiales y en las calles de la ciudad solo se ven dos colores. Plazas, calles y negocios están ya preparados para apoyar desde A Coruña, al equipo, que se la juega este domingo en Valladolid. Los aficionados han teñido la ciudad de blanquiazul para empujar a su equipo.

En las calles se respira esperanza, un poco de euforia y mucho optimismo y todo ello, en blanco y azul, porque solo tres puntos separan al equipo de su vuelta a Primera División. Muchos negocios también se han sumado a la marea blanquiazul, decorando sus escaparates, como la farmacia Tedín, donde este jueves se apresuraban con los últimos detalles.

En los colegios y escuelas infantiles, muchos de los pequeños aficionados acudieron este viernes vestidos con la equipación del Depor o llevando bufandas blanquiazules. En la escuela infantil Parrulos, ubicada en Cuatro Caminos, los niños y sus profesoras ya han empezado a animar al equipo con toda su fuerza.

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En el mercado de la plaza de Lugo este viernes solo había dos colores. Chelo y sus compañeras de la Plaza de Lugo han sido de las primeras en decorar sus puestos de pescado del mercado, vestirse con los colores del Deportivo y compartir unas cervezas de la edición especial que ha preparado la empresa coruñesa, Estrella Galicia, para este fin de semana que promete ser histórico.

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El club prepara una Fan Zone para animar al equipo

El club prepara una FAN ZONE con actuaciones musicales, puestos de bebida y comida. La explanada de Riazor se convertirá en el gran punto de encuentro del deportivismo con una zona pensada para compartir la emoción de la previa y acompañar al equipo desde A Coruña. Desde las 10:00 h, la explanada de Riazor se transformará en un espacio de encuentro para todas las generaciones de aficionados, con actividades para los más pequeños, música en directo, sesiones de DJ y un ambiente diseñado para ir calentando motores antes de uno de los partidos más importantes del calendario blanquiazul. Entre las actuaciones más destacadas de la jornada estarán las de Ortiga, a las 16:00 horas y Grande Amore a las 17:15 horas, dos propuestas con personalidad propia e identidad gallega que pondrán ritmo y energía a una previa especial para el deportivismo antes del comienzo del partido.

En los alrededores de Riazor, los bares también se preparan para una jornada que sea de ventas de récord, donde se prevé una concentración multitudinaria de aficionados que seguirán el partido de Valladolid a distancia.

Sin pantalla gigante por la negativa de LaLiga

Eso sí, el partido no podrá ser seguido con una pantalla gigante, porque LaLiga le ha negado el permiso al ayuntamiento coruñés. En una carta de respuesta a la solicitud del Ayuntamiento, firmada por Álvaro Alfonso, director de negocio audiovisual nacional, LaLiga que tiene los derechos de emisión, es tajante: "Debemos indicarle que LaLiga no puede autorizar la proyección o comunicación pública del referido encuentro en espacios abiertos al público, fan zones, pantallas instaladas en la vía pública, recintos habilitados temporalmente o formatos análogos", apuntan , frenando la opción de poder seguir el partido en pantallas habilitadas para ello.

A pesar de esta negativa, no faltará ambiente en plazas, calles y locales de la ciudad que puede vivir este domingo un día de los que no se olvidan.