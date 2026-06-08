Sara Lago Vigo, 08 JUN 2026 - 19:30h.

El Concello de Ferrol propone una sanción de 6.236 euros a la empresa organizadora de la Cabalgata de Reyes por incumplir una de las condiciones del contrato

Los caramelos distribuidos entre el público contenían azúcar, pese a que debían ser aptos para personas diabéticas y sin gluten

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El Concello de Ferrol ha iniciado un expediente sancionador contra la empresa encargada de organizar la Cabalgata de Reyes después de detectar que durante el desfile se repartieron caramelos con azúcar, pese a que el contrato establecía expresamente que debían ser aptos para personas diabéticas. La administración local considera que se produjo un incumplimiento de las condiciones pactadas y propone una penalización económica superior a los 6.200 euros.

Esta decisión ha generado sorpresa al afectar a uno de los eventos más multitudinarios y emblemáticos de las fiestas navideñas, donde miles de niños y familias se congregan cada año para recibir a Sus Majestades de Oriente.

Un requisito incluido por motivos de salud pública

Según la documentación municipal, el contrato que regulaba la organización de la Cabalgata exigía que todos los caramelos distribuidos entre el público fueran sin gluten y aptos para personas diabéticas. La medida respondía a criterios de salud pública y buscaba garantizar que cualquier menor pudiera consumir los dulces repartidos durante el desfile sin riesgos derivados de intolerancias o enfermedades metabólicas.

Durante la celebración del evento, personal del área de Cultura comprobó que los caramelos que se estaban lanzando al público no parecían ajustarse a las características exigidas en las condiciones contractuales. Ante las dudas, se recogió una muestra para analizar la composición del producto y se solicitó información a la empresa adjudicataria.

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La compañía presentó diversa documentación para acreditar que cumplía con los requisitos establecidos. Sin embargo, tras revisar certificados, facturas y fichas técnicas, los servicios municipales concluyeron que los caramelos contenían ingredientes incompatibles con la condición de ser aptos para personas diabéticas. De acuerdo con el informe elaborado por el Concello, entre los componentes principales figuraban glucosa y azúcar, lo que impide considerar el producto adecuado para personas que necesitan controlar estrictamente sus niveles de glucemia.

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Una multa de más de 6.000 euros

Tras analizar la situación, el gobierno local acordó iniciar un expediente para imponer una sanción de 6.236 euros, equivalente al 5 % del importe del contrato sin IVA. Se trata del porcentaje mínimo previsto para las infracciones catalogadas como graves dentro de las condiciones de contratación pública.

Desde el ejecutivo municipal insisten en que las empresas adjudicatarias deben cumplir estrictamente las condiciones recogidas en los concursos públicos y recuerdan que los pliegos forman parte esencial de los contratos firmados con la administración.

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La empresa afectada fue la encargada de organizar tanto la cabalgata urbana como la rural durante las campañas de 2025 y 2026. El contrato incluía diferentes servicios relacionados con la logística, animación, seguridad y suministro de material para el desfile.

Tres toneladas de caramelos repartidas

Uno de los aspectos más llamativos del contrato era la enorme cantidad de dulces prevista para el evento. La oferta ganadora mejoró las condiciones inicialmente exigidas por el Concello y elevó la cifra hasta las tres toneladas de caramelos, medio millar de kilos más de los previstos inicialmente.

La distribución masiva de caramelos es una de las tradiciones más esperadas de la Cabalgata de Reyes, especialmente por los más pequeños. Precisamente por ello, el Concello había incluido requisitos específicos relacionados con alergias alimentarias y necesidades médicas especiales.

El expediente abierto en Ferrol se encuentra ahora en fase de tramitación administrativa y la empresa tendrá la posibilidad de presentar alegaciones antes de que se adopte una resolución definitiva.