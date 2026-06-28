Raquel Noya A Coruña, 28 JUN 2026 - 15:42h.

Renfe ofrece realizar parte de sus trayectos desde A Coruña en servicios especiales de autobús

Los viajeros deberán tener en cuenta que habrá cambios en los tiempos de viaje, aunque se mantendrán las tarifas establecidas

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La ciudad de A Coruña permanecerá sin servicio ferroviario desde este viernes, 26 de junio, hasta el próximo 11 de julio debido a una nueva fase de las obras de construcción de la futura estación intermodal. Durante este periodo, que para colmo de los viajeros coincide en plena temporada de verano, ningún tren llegará ni saldrá de la estación provisional, por lo que los desplazamientos deberán realizarse mediante un plan alternativo diseñado por Renfe que incluye viajes por carretera.

Para garantizar la movilidad de los viajeros, la compañía ferroviaria ha habilitado un servicio especial de autobuses que partirá desde la propia estación temporal. Estos vehículos cubrirán los trayectos hasta Santiago de Compostela o Betanzos-Infesta, según el destino y el tipo de servicio contratado, ya sea Media Distancia, Regional, Avant o Alta Velocidad.

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Los pasajeros continuarán su viaje en tren una vez lleguen a esos puntos de enlace. Así, quienes viajen, por ejemplo, entre A Coruña y Ourense realizarán el primer tramo por carretera hasta Santiago y desde allí continuarán el recorrido en ferrocarril, funcionando de la misma manera en sentido contrario.

Renfe ha confirmado que los billetes adquiridos con anterioridad seguirán siendo válidos para todo el trayecto y que no habrá cambios en las tarifas durante estas dos semanas. La información sobre horarios y conexiones puede consultarse a través de los canales habituales de la compañía, aunque para facilitarte las búsquedas, en Informativos Telecinco hemos diseñado una práctica guía para no morir en el intento.

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¿Qué sucede con los tiempos de viaje?

Como era de esperar, además de cambios en los itinerarios la reorganización del servicio también supondrá modificaciones en algunos horarios. De esta manera, los viajeros con destino a Vigo deberán presentarse en la estación 45 minutos antes de la hora habitual de salida, mientras que quienes viajen desde Vigo hasta A Coruña verán incrementado el tiempo del recorrido, con una llegada prevista unos 40 minutos más tarde.

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Renfe ya ha anunciado que adaptará los horarios de una decena de servicios coincidiendo con el inicio de la tercera fase de las obras que ejecuta Adif. Las restricciones previstas entre Uxes y la estación coruñesa obligarán a realizar ajustes en varias conexiones de Media Distancia, Avant y Larga Distancia.

Entre las modificaciones previstas figura el adelanto de diez minutos del Avant que conecta Ourense con A Coruña a primera hora de la mañana y cambios de cinco minutos en otros servicios. También se verán afectados varios trenes de Media Distancia entre Vigo y A Coruña, con ligeros adelantos y retrasos en sus horarios habituales.

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¿Qué viajes se harán en autobús?

Durante las dos semanas en las que la estación de A Coruña permanecerá sin servicio ferroviario, los viajeros de trenes Regionales, Media Distancia, AVE, Avlo y Avant con salida o llegada en la ciudad deberán combinar el trayecto por carretera y en tren.

En las conexiones con Santiago, Vigo, Ourense o Madrid, el enlace en autobús se realizará entre A Coruña y Santiago, tanto a la ida como a la vuelta. Por su parte, los servicios de Media Distancia que circulan hacia Ferrol, Lugo y Ourense por Monforte efectuarán el transbordo entre A Coruña y Betanzos-Infesta.

¿Desde dónde salen los autocares de apoyo?

Los autobuses para este servicio especial de Renfe partirán desde el entorno de la estación provisional de A Coruña, frente al edificio principal y en una zona habilitada para facilitar el embarque de los pasajeros. Además, Renfe desplegará personal de apoyo para orientar a los viajeros quienes, identificados con chalecos amarillos, resolverán dudas y ayudarán a localizar el autobús correspondiente antes de iniciar el viaje.

Sin embargo, cada autobús estará identificado con el destino o el recorrido que realiza para facilitar las gestiones a los viajeros. Aun así, si coinciden varios vehículos en la estación, la recomendación es consultar al personal de Renfe mostrando el billete. De esta forma, los viajeros podrán confirmar rápidamente cuál es el autobús que deben utilizar.

¿Qué ocurre al llegar al punto de transbordo?

Una vez en Santiago o Betanzos-Infesta, según el destino final, los pasajeros encontrarán personal de asistencia que les indicará el andén y el tren en el que deben continuar el viaje. El mismo procedimiento se aplicará en sentido contrario. Quienes lleguen en tren hasta estas estaciones para continuar hacia A Coruña serán acompañados hasta el autobús que completa el recorrido.

¿Qué servicios quedarán suspendidos?

Las obras obligarán también a cancelar seis circulaciones durante estos quince días. Entre ellas figuran el Avant Ourense-A Coruña con llegada prevista a las 11:08 horas, el Media Distancia A Coruña-Vigo de las 11:06 y el Avant A Coruña-Ourense de las 13:35.

Tampoco prestarán servicio el Media Distancia Vigo Urzáiz-A Coruña de las 14:30, el Avant procedente de Ourense de las 15:30 y el Regional con salida desde Santiago a las 23:10 y destino A Coruña. Una vez finalice esta segunda fase de los trabajos, el próximo 11 de julio, previsiblemente, los trenes volverán a operar desde la estación provisional. Sin embargo, las actuaciones en la infraestructura no habrán terminado.