Iván Sevilla 07 FEB 2026 - 12:47h.

Un supuesto "fallo eléctrico" ocasionó el problema que mantuvo a los pasajeros parados cerca de Ourense

Otro tren se desplazó y acopló al afectado para que pudiese reanudar su trayecto, según informó Renfe

Santiago de CompostelaUna nueva "incidencia técnica" obligó a detener durante varias horas un tren de AVE que salió de A Coruña hacia Madrid este 7 de febrero. Así lo comunicó Renfe en sus redes sociales.

En medio de la crisis con Rodalies en Cataluña, también el temporal de lluvia ya había llevado a suspender toda la circulación ferroviaria con Vigo (Pontevedra) desde el 5 de febrero.

Actualmente sigue esa suspensión, a la que se ha sumado la avería en el convoy 04364 que salió con retraso de Santiago de Compostela "a las 7:48 horas", como detalló una pasajera.

Pasadas las 9:45 horas, Renfe explicó que el tren se encontraba parado cerca de Ourense y estaban "trabajando para recuperar el servicio lo antes posible". Desde la operadora pedían disculpas.

Ya más tarde, a las 11:39 horas, otro usuario afirmó que permanecían ya "tres horas" detenidos por un "supuesto fallo eléctrico". "Hace frío porque no hay calefacción y los baños están atascados, no funciona la cisterna", añadía.

Acoplamiento de otro tren para continuar el viaje

"Lamentamos en profundidad la situación", respondían desde Renfe antes de informarles a los pasajeros que ya tenían confirmación de que otro tren iba a realizar una maniobra de acoplamiento al afectado.

"En unos minutos reanudaréis el recorrido", avanzaban, aunque poco después, concretamente a las 11:55 horas, otro viajero llamado Álex decía que ya llevaban "casi una hora enganchados", pero todavía seguían parados.

Finalmente, a las 12:11 horas, el convoy alcanzó la estación de Ourense, tal y como confirmaron varios usuarios que iban en el mismo tren. Desde allí continuarán su trayecto hasta Chamartín-Clara Campoamor.