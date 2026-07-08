Raquel Noya Ourense, 08 JUL 2026 - 05:30h.

La mujer, de 48 años, se sentaba en el banquillo de los acusados por un atropello que tuvo lugar en 2022

El mismo día, con pocas horas de diferencia, tenía una cita ineludible con su futuro marido para contraer matrimonio

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Hay días que parecen condensar una vida entera en apenas unas horas y una vecina de Ourense pudo comprobarlo en su propia piel el pasado lunes. Lo que para otra persona era un lunes cualquiera de julio sufriendo la ola de calor como en el resto del país, la mujer en cuestión vivió dos momentos difíciles de imaginar juntos: acudió al juzgado como acusada por un atropello por la mañana y, poco después, a dar el "sí, quiero" en su propia boda. Parece de película pero no lo es.

Lo que comenzó con una cita en los juzgados terminó con una celebración que nada tenía que ver con haber ganado el juicio (de hecho ni siquiera se llegó a un acuerdo en el litigio). La mujer, de 48 años, comparecía ante un tribunal por un presunto delito de lesiones por imprudencia y poco después tenía cita, nada menos que para contraer matrimonio.

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Juzgada por un atropello en 2022

La primera parada del día fue la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, donde estaba citada para una vista preliminar relacionada con un atropello ocurrido en abril de 2022. La comparecencia apenas se prolongó unos minutos y concluyó sin que las partes alcanzaran un acuerdo, por lo que el procedimiento continuará en los próximos meses.

El Ministerio Fiscal solicita para la acusada una multa de 3.000 euros y la retirada del permiso de conducir durante dos años. La acusación sostiene que la conductora atropelló a un peatón que cruzaba por un paso de cebra situado en la calle Marcelo Macías, en la ciudad de Ourense.

Según el relato de la Fiscalía, el impacto hizo que la víctima golpeara primero contra el capó del vehículo y después contra el parabrisas antes de caer al suelo. Como consecuencia del accidente, el hombre sufrió una fractura en la meseta tibial externa de la pierna izquierda y un esguince en el tobillo derecho, lesiones que requirieron un periodo de recuperación de 130 días.

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Al no producirse un acuerdo durante la vista preliminar, el caso será juzgado el próximo 16 de diciembre. En esa sesión está previsto que comparezcan cuatro testigos y dos peritos con el objetivo de aclarar cómo se produjo el atropello y determinar las posibles responsabilidades.

Broche a una jornada peculiar

Según informa la prensa local, superado el trámite judicial de la mañana, la vecina de Ourense de cuya identidad sólo ha trascendido su inicial: A., dejó atrás los pasillos del juzgado para afrontar un compromiso de carácter muy distinto: celebrar su propio enlace matrimonial, poniendo el broche de oro a una jornada tan singular como difícil de olvidar tanto para ella como para los invitados y familiares, que difícilmente vivirán de nuevo algo similar.