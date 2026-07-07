En Carcaixent y Xàtiva, Valencia, se esperan temperaturas de hasta 44 grados

Aviso rojo por calor este martes en Cataluña, Aragón y Comunidad Valenciana: la AEMET advierte de "peligro extraordinario"

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Las temperaturas extremas no dan tregua en esta segunda ola de calor del verano y para este martes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta roja en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón.

El resto del país también se encuentra bajo avisos por calor. Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja se mantienen en aviso naranja con peligro importante, mientras que Asturias, Cantabria, Islas Baleares y Galicia se encuentran en aviso amarillo.

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Temperaturas muy altas y alguna tormenta

Según predicciones de la Aemet, a las 12 del medio día se activará el aviso rojo por "peligro extraordinario" en el litoral sur de Valencia. En las zonas de Carcaixent y Xàtiva se esperan temperaturas de hasta 44 grados.

A las 13 horas, esta misma alerta se activará en el sur de Huesca, el bajo Aragón de Teruel, la Ribera del Ebro de Zaragoza, el Pirineo de Lleida, la depresión central de Lleida y en la depresión central de Tarragona, con temperaturas de hasta 42 grados.

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Se espera que los termómetros lleguen hasta los 43 grados en la campiña cordobesa, y en las zonas de Morena y Condado en Jaén. Se rozarán los 42 en el Valle del Guadalquivir de Jaén, la campiña sevillana y en las zonas de Tajo y Alagón en Cáceres. También en distintos puntos de la Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña.

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En el norte, temperaturas de hasta 39 grados en distintos puntos de Álava y de 38 en Ourense. Calor también en las islas Baleares, con temperaturas de hasta 38 grados en Mallorca y 36 en Menorca.

La Aemet advierte de alguna posible tormenta en zonas de Asturias, Cantabria, Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Álava y La Rioja. En algunos casos, estas tormentas podrán ir acompañadas de rachas de viento fuertes o muy fuertes, e incluso de granizo.