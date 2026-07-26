Los residentes aseguran que llevan meses conviviendo con enormes nidos de avispa asiática en sus viviendas sin obtener una respuesta efectiva por parte de la administración

Las familias afirman que viven confinadas en sus casas por miedo a las picaduras, una situación especialmente preocupante por la presencia de menores y personas alérgicas

Compartir







La angustia que están pasando algunos vecinos de Coruxo es inaudita. El problema de la avispa velutina mantiene en alerta a varias familias de Coruxo, en Vigo, que aseguran llevar meses conviviendo con grandes nidos situados en las proximidades de sus viviendas. Nidos gigantes de velutinas y miedo entre vecinos marcan una situación que, según los afectados, les ha obligado a cambiar sus rutinas diarias y limitar el uso de terrazas y espacios exteriores. Los residentes reclaman una actuación urgente para retirar los enjambres y recuperar la normalidad en sus hogares.

PUEDE INTERESARTE La presión de la avispa velutina se adelanta varias semanas y amenaza la producción de miel en Galicia

Nidos de gran tamaño junto a las viviendas

Los vecinos explican que la situación ha ido empeorando con el paso de las semanas y que algunos de los nidos han alcanzado dimensiones muy superiores a las habituales. "Los nidos son del tamaño de lámparas y las terrazas están inutilizadas", estas son algunas de las circunstancias que describen quienes viven en la zona afectada. Según relatan, estas colonias deberían haberse retirado cuando todavía eran pequeñas, pero la falta de intervención permitió que crecieran hasta convertirse en un problema de seguridad.

La presencia constante de las avispas ha provocado que algunas familias permanezcan encerradas en sus viviendas durante buena parte del día. Persianas bajadas y vecinos confinados reflejan el temor de los residentes ante posibles picaduras, especialmente durante los meses de mayor actividad de esta especie invasora.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Falta de respuesta e inacción

Una de las residentes afectadas, Patricia Santamaría, ha explicado la situación que atraviesan varias familias y critica la falta de soluciones después de numerosas gestiones."Hemos llamado decenas de veces y nadie nos hace caso" resumen, según su testimonio, los intentos realizados para conseguir la retirada de los nidos.

La vecina asegura que han contactado repetidamente con el teléfono 012, un servicio que, según denuncia, tiene coste económico para quien llama. El gasto acumulado y la sensación de abandono son algunas de las quejas que traslada tras no recibir una solución definitiva. Además, critica las dificultades para presentar reclamaciones por vía telemática, ya que considera que muchas personas mayores quedan excluidas al no disponer de herramientas digitales o sistemas de identificación electrónica como el "Chave" que solicita la Xunta.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Niños y personas alérgicas, entre los afectados

La preocupación aumenta por la presencia de personas especialmente vulnerables en las viviendas afectadas. Niños o alérgicos forman parte del escenario que describen los residentes de Coruxo, que aseguran vivir con miedo ante la posibilidad de un ataque.

Patricia cuenta apenada que otra lugareña espera la llegada de familiares desde Madrid, "lo que era una noticia agradable se ha convertido en un motivo más de angustia", explica, ya que teme que un menor con problemas de salud tenga que permanecer encerrado durante su estancia. "Se me parte el corazón", explica al describir una situación que considera difícil de asumir después de tanto tiempo de espera y sin vista de solución alguna por parte de las autoridades a las que se le compete. "Hemos llamado decenas de veces y ni caso, comenta." La desesperación entre los residentes es clara.

Una plaga que preocupa en Galicia

La avispa velutina continúa siendo una de las especies invasoras que más preocupación genera en Galicia, especialmente durante el verano, cuando aumenta la actividad de las colonias. La avispa asiática invasora mantiene en alerta a numerosos municipios gallegos que cada año reciben miles de avisos relacionados con esta especie.

Los expertos recuerdan que la retirada temprana de los nidos resulta clave para evitar que alcancen grandes dimensiones y supongan un mayor peligro para la población. Las medidas fundamentales para reducir el impacto de esta especie serían el control de nidos y prevención temprana algo que los vecinos lamentan está fallando. Mientras tanto, los vecinos de Coruxo continúan reclamando una actuación que les permita volver a utilizar sus viviendas con tranquilidad.