El Ministerio Público estadounidense concluye que todos los motivos alegados por la defensa deben desestimarse

El juez del caso Pablo Ibar concede al fiscal otro mes para que se pronuncie sobre la declaración del nuevo testigo

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La Fiscalía del Condado de Broward County de Florida (EEUU) se ha opuesto a la revisión del caso de Pablo Ibar y, en consecuencia, se ha mostrado contrario a la celebración de una vista en la que pueda declarar el testigo que exculpa al preso de origen guipuzcoano de los tres asesinatos por los que cumple en la actualidad cadena perpetua, según informa la Asociación Pablo Ibar-Juicio Justo.

El Ministerio Público estadounidense concluye que todos los motivos alegados por la defensa deben desestimarse y reclama que no se lleve a cabo la vista probatoria solicitada por el abogado, ya que, en su opinión ninguna de las supuestas nuevas pruebas es "legalmente admisible".

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Añade en este sentido que "probablemente" tampoco ninguna de ellas daría lugar a una absolución y considera de igual manera que la mayoría de las cuestiones que han sido planteadas ya se tramitaron en el transcurso de la apelación.

"Giro radical" en el caso proceso contra Pablo Ibar

Según ha recordado la Asociación en un comunicado, el proceso contra Pablo Ibar experimentó en verano del pasado año "un giro radical", después de que su abogado, Daniel Tibbitt, presentara ante los tribunales estadounidenses una moción con la declaración jurada de un testigo que aseveraba que la persona que intervino en los tres asesinatos que se perpetraron en el chalet de la localidad de Miramar, en el Estado de Florida, no fue Pablo Ibar sino otro individuo del que facilitó su identidad.

Ante esta revelación, que se producía 31 años después de que se hubiesen llevado a cabo los delitos, el letrado Daniel Tibbitt pidió la reapertura del proceso y la celebración de una nueva vista oral.

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Después de "tres incumplimientos de plazos por parte de la Fiscalía para que se pronunciara, esta semana se ha conocido el posicionamiento del Estado, cuyo representante ha pedido al juez que desestime de plano la moción presentada por el abogado de Pablo Ibar", han explicado desde la Asociación Pablo Ibar-Juicio Justo.

El fiscal cree que la declaración constituye "un doble rumor"

El fiscal sostiene al respecto que dicha persona no fue testigo ocular y que se limita a relatar lo que, supuestamente, le contó otro individuo meses después de los asesinatos. Por ello, mantiene que la declaración constituye "un doble rumor".

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El Estado cuestiona asimismo la credibilidad de la confesión. Dice que tuvo lugar años después de los asesinatos, que no existe ninguna grabación, que no hay ningún informe policial de 1996 y que tampoco hay testigo alguno que la corrobore, ha detallado la Asociación.

El Estado afirma que, de acuerdo con la legislación del estado de Florida, "no puede considerarse una prueba recién descubierta". Añade también que dicho testimonio contiene "especulaciones", al sostener que "cree" que fueron otras las personas que cometieron los tres asesinatos por los que Pablo Ibar fue condenado primero a pena de muerte y tras la celebración de nuevo juicio, a cadena perpetua. En consecuencia, concluye que lo manifestado por el testigo "carece de fundamento" y que sus declaraciones son "insuficientes desde el punto de vista jurídico".

En el escrito presentado por el Estado, cuya extensión supera los 900 folios, la acusación alega también que la declaración jurada se contradice con las pruebas forenses y sostiene de manera insistente que dicho testimonio no puede prevalecer sobre las periciales.

Explica que se encontró ADN de Pablo en la camiseta azul de trabajo recuperada en el lugar de los hechos, si bien la defensa ha mantenido desde siempre que los restos del perfil genético encontrados en la prenda fueron producto de una contaminación que se produjo en los laboratorios en los que se analizaron aquellas pruebas.

Afirma al respecto que varios expertos sostuvieron que Ibar fue la fuente de dicho ADN y que los análisis posteriores reforzaron, en lugar de debilitar, esa conclusión. En consecuencia, el Estado sostiene que una declaración "de oídas" no corroborada no puede prevalecer sobre lo que califica de pruebas científicas "abrumadoras", de manera que pide al juez que la prueba no sea admitida.

Confían en que Pablo Ibar "se mantenga fuerte"

Desde la Asociación han reconocido que la respuesta de la Fiscalía no es el dictamen que Pablo Ibar y su familia esperaban, pero tampoco "les ha cogido de sorpresa" y que, "en cierto modo, confirma que el estado de Florida no parece muy dispuesto a que se conozca la verdad de los brutales asesinatos cometidos 1994, en el que tres personas perdieron la vida durante el asalto a un chalet en la localidad de Miramar, cercana a Miami".

No obstante, ha asegurado que la postura del fiscal, aun siendo negativa para Ibar, no va trastocar la estrategia que su abogado, Daniel Tibbitt, había diseñado para la presente fase procesal, que interpondrá recurso y será el juez quien, en última instancia, decida sobre la conveniencia de que se celebre o no la audiencia pública y declare el testigo que exime a Pablo Ibar de toda responsabilidad en los hechos.

En esa línea, Michael Ibar asegura que su hermano "lucha contra personas que han mentido en cuatro juicios, destruido pruebas y comprado testimonios", pero confía en que, "a pesar de este revés", Pablo Ibar "se mantenga fuerte y que el juez termine dándole la razón y dé luz verde a la celebración de la audiencia con el testigo".

La defensa considera primordial en esta fase que se tome declaración al testigo y, por ello, pidió la celebración de una vista oral, para que "el inesperado declarante" pueda ser sometido a un interrogatorio por las partes, ha indicado la Asociación.

Según ha asegurado, en el transcurso de dicha comparecencia, el testigo aportará "los detalles de cómo acontecieron en realidad los hechos por los que Ibar fue sentenciado, primero a muerte y más tarde a cadena perpetua". En el transcurso de la diligencia, ha afirmado, el compareciente "desvelará la identidad de la persona que efectuó los disparos que acabaron con las vidas de las víctimas, dos jóvenes mujeres y el dueño de la casa, así como la de la otra persona que participó en el asalto".

El testigo conoce a los perpetradores de los delitos, según la defensa

Según se recoge en la declaración jurada presentada por la defensa al juez, este testigo conoce a los perpetradores de los delitos. En dicho documento, el informante detalló que durante una etapa de su vida frecuentó los mismos ambientes delincuenciales que los verdaderos asesinos y admitió haber cometido diversos delitos, por los que fue detenido, juzgado y sentenciado.

Sin embargo, explicó que tras su arresto colaboró con las autoridades, rehizo su vida y que hoy es una persona totalmente rehabilitada. El testigo vinculó los asesinatos que se conocen como "los crímenes de Miramar" a un ajuste de cuentas por tráfico de drogas contra el propietario del chalet, Casimir Sucharski, dueño también de un conocido club de la zona.

Tras advertir que el nuevo proceso judicial de Pablo Ibar con la presencia de este testigo va a generar un enorme gasto económico, la Asociación Pablo Ibar-Juicio Justo, que viene desarrollando desde hace casi treinta años diversas iniciativas en favor del recluso, acaba de reactivar la campaña de crowdfunding.

En ese sentido, hace un llamamiento a apoyar a Pablo Ibar con aportaciones económicas a través de su página web www.pabloibar.com y las redes sociales, además de una línea de Bizum y de transferencias en cuentas del BBVA y Laboral Kutxa.